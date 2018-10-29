العويس يفتتح معرض إبداعات كتاتيب في بيوت الخطاطين

الشارقة 24:

دشن سعادة عبد الله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، معرض إبداعات كتاتيب، بدورته الثالثة، وذلك في تمام الساعة الـ 6:30 من مساء الأحد، في بيوت الخطاطين.

حضر الافتتاح الدكتور رشاد محمد سالم مدير الجامعة القاسمية، وسعادة عبد الله خليفة يعروف السبوسي مدير دائرة الشؤون الإسلامية، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة، وعبد الله المناعي مدير إدارة الشؤون الإدارية، ومجموعة من الخطاطين وأولياء أمور المشاركين بالمعرض.

وقام الحضور بجولة في أجنحة المعرض الذي يشارك فيه 57 طالباً بـ 140 عملاً، منها أعمال زخرفة عربية وأخرى آسيوية وإفريقية "تشاد"، وبعد الجولة تم تكريم الفائزين وهم صالح الشحي وعلي شهيل من الإمارات.

بدوره، أعرب سعادة عبد الله العويس رئيس الدائرة، عن سروره بالإبداعات التي حققها المنتسبون لبرنامج "كتاتيب"، الذي يحظى بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث يهدف البرنامج إلى تعميم تجويد فن الخط، وقد شكل المنتسبون رافداً نوعياً بجماليات خطوط "الرقعة، النسخ والديواني".

وثمن العويس الجهود التي يبذلها الخطاطون إشرافاً وتعليماً للمنتسبين الذين يتمتعون بحماسة وجدية ووعي بأهمية الخط العربي والزخرفة، التي تعتبر من مميزات ثقافتنا العربية والإسلامية.

هذا ويستمر المعرض حتى الخميس الموافق 29 نوفمبر المقبل، ويستقبل الزوار بفترتين صباحية تنتهي عند الواحدة ظهراً، ومسائية حتى الساعة التاسعة.