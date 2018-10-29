مصر ترمم مسجداً أثرياً يعود للحقبة المملوكية

الشارقة 24 – رويترز:

أكد وزير الآثار المصري خالد العناني أن أثريين يرممون مسجداً يعود للعصر المملوكي في القرن الرابع عشر بالقاهرة، بعد سنوات من تسرب مياه صرف صحي لأساساته من مساكن محيطة، الأمر الذي ألحق به ضرراً بالغاً.

ويقع مسجد الأمير الطنبغا المارداني في وسط منطقة سكنية بحي الدرب الأحمر، الذي يعود تأسيسه لنحو 700 عام مضت بمنطقة تعرف بالقاهرة الإسلامية.

وشكلت المساكن المبنية بشكل غير رسمي في الدرب الأحمر، المشهور بمساجده من الحقبتين الفاطمية والمملوكية، في السنوات الأخيرة تهديداً لهذه المعالم الأثرية بسبب خلل في أنابيب الصرف الصحي.

وأوضح العناني أن هذه أول عملية ترميم كاملة للمسجد منذ نحو 120 سنة.

ويجري المشروع الحالي لإعادة تأهيل النصف الشرقي من مسجد الأمير الطنبغا المارداني بالتعاون بين شركة أغاخان للخدمات الثقافية ووزارة الآثار المصرية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، وتبلغ تكلفة مشروع الترميم نحو 30 مليون جنيه مصري، ويتوقع اكتماله بنهاية عام 2020.