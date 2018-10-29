"السينما لحظات لا تنسى" تكرم نجوم وصناع الأفلام المصرية

الشارقة 24 - رويترز:

يتنافس 120 فيلماً، بين روائي وتسجيلي ورسوم متحركة، على جوائز الدورة 22، للمهرجان القومي للسينما المصرية، اعتباراً من الإثنين ولمدة أسبوع، تحت شعار "السينما.. لحظات لا تنسى".

تضم مسابقات المهرجان، الأفلام التي عرضت داخل مصر في العام السابق لهذه الدورة، والبالغ إجمالي جوائزها مليون و184 ألف جنيه مصري.

وعبر المخرج سمير سيف، رئيس المهرجان، خلال مؤتمر صحافي، عُقد الأحد، بأن المهرجان يُعد أوسكار السينما المصرية، وأنه الحدث السنوي الذي يرصد تطور الصناعة ونموها وانتشارها.

ويقدم المهرجان هذا العام، 17 فيلماً في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و47 فيلماً في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، و35 فيلماً بمسابقة الأفلام التسجيلية، و21 فيلماً للرسوم المتحركة.

ومن أبرز العروض المتنافسة في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، فيلم "الكنز" للمخرج شريف عرفة، وفيلم "فوتو كوبي" للمخرج تامر عشري، و"هروب اضطراري" للمخرج أحمد خالد موسى، و"مولانا" للمخرج مجدي أحمد علي، و"الأصليين" للمخرج مروان حامد، أما المخرج عمرو سلامة فقد شارك بفيلم "شيخ جاكسون".

وذكر سيف أن أفلام المهرجان عُرضت في العام الماضي في 6 محافظات، وتضاعف العدد هذا العام فأصبحت 12 محافظة، على أمل أن تعرض أفلام المهرجان بجميع محافظات مصر في الوقت ذاته، وعلل سبب ذلك بأن عرض الأفلام خارج القاهرة يحقق مبدأ العدالة الثقافية.

ويقام المهرجان هذا العام تحت شعار "السينما.. لحظات لا تنسى" ويكرم 6 من نجوم وصناع السينما المصرية، هم الممثل حسين فهمي، والممثلة نادية الجندي، ومدير التصوير محمود عبد السميع، والمونتير عنايات السايس، والناقد والمخرج سيد سعيد، واسم المنتج والمخرج الراحل إبراهيم لاما.