استشاري الشارقة يشارك في معرض الإمارة الدولي للكتاب

الشارقة 24:

يشارك المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، في فعاليات الدورة الـ 37 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب.

وتأتي مشاركة المجلس في المعرض، للعام الرابع على التوالي، في إطار رؤيته وحرصه على إبراز دوره الرقابي والتشريعي، وما يؤديه من عمل برلماني لخدمة إمارة الشارقة، فضلاً عن تعزيز التواصل بين المجلس والمجتمع، وإبراز إصداراته وما سيقدمه للمكتبة.

ومن المقرر، أن يشارك المجلس بمنصته في القاعة 5 بالجناح O11، لتبرز المنصة شكل قاعة المجلس تحت قبته البرلمانية، طوال فترة انعقاد المعرض.

وأشارت أمل ماجد بن درويش مدير إدارة الدراسات والمعلومات بالمجلس، إلى أن المجلس سيقدم عدداً من الإصدارات الجديدة، بينها "خطابات سلطان في البرلمان"، والذي يشكل مادة مجمعة لكافة الخطابات التي ألقاها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال افتتاح سموه، لأدوار انعقاد المجلس منذ تأسيسه وحتى الآن، فضلاً عن إصدارات أخرى لإنجازات المجلس بينها إصدارات باللغتين العربية والإنجليزية.

ويتيح جناح المجلس في المعرض، خدمة جديدة تمكن رواده من زيارة مبنى المجلس، من خلال نظارة الواقع الافتراضي، والتي تنقل زوار المعرض إلى قاعة المجلس ومشاهدتها، علاوة على تنظيم مقهى ثقافي بعنوان "الدبلوم المهني للتأهيل البرلماني طريقك لممارسة برلمانية متكاملة"، بمشاركة شخصيات ستثري فعاليات المقهى.