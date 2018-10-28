اختتام الأسبوع الثقافي الإماراتي اليوناني الأحد

الشارقة 24 – وام:

اختتم، الأحد، بالعاصمة اليونانية أثينا، الأسبوع الثقافي الإماراتي اليوناني، وسط حضور وتفاعل من الجمهور الإماراتي واليوناني.

وتنوعت فعاليات الأسبوع لتشمل معرضاً يعكس صور الحياة الاجتماعية التراثية، ومعرضاً مشتركاً بين الفن الإماراتي واليوناني، ومجالات أكاديمية من خلال نقاشات وعروض تعريفية، بالإضافة إلى عرض أول فيلم إماراتي "شباب شياب" في السينما اليونانية، ورقصات شعبية لفرقة المزيود الحربية.

وأقيمت فعاليات الأسبوع، والذي يتم تنظيمه للمرة الأولى في أثينا بتنظيم من سفارة الدولة في اليونان، وبالتنسيق مع جامعة زايد، ووزارة السياسة الرقمية والاتصالات والإعلام اليونانية، وأيضاً جامعة أثينا الوطنية- كابوذيسترياس، ومشاركة الفنانة ميسون آل صالح، فرقة المزيود الحربية، وايميج نيشن أبوظبي، والفنان اليوناني خريستوس إنندوناروبولوس.

ويأتي تنظيم الحدث في إطار الدور الذي تلعبه الدبلوماسية الثقافية لدولة الإمارات في توطيد العلاقات بين البلدان الصديقة، ويهدف الأسبوع الثقافي الإماراتي اليوناني إلى إبراز العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز الثقافية والصداقة والتقارب بين الشعبين الإماراتي واليوناني.

وأعرب الشيخ سالم خالد القاسمي، وكيل وزارة المساعد لقطاع تنمية المعرفة في وزارة الثقافة عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الثقافي والإبداعي، والذي يقوم على تعزيز التنوع الثقافي من خلال عرض الأنواع المختلفة من الثقافة والتعابير الفنية الأخرى.

وأكد أن هذا الحدث يشكل جسراً إضافياً من الجسور الثقافية التي تربط بين الحضارتين العربية والأوروبية، مشدداً على ضرورة عقد وتنظيم مثل هذه المناسبات والأسابيع الثقافية لأهميتها في تعزيز والحفاظ على التراث الثقافي والفني، وغرس الشعور بالفخر والانتماء بين الفنانين وغيرهم من أفراد المجتمع، في الوقت نفسه تعزيز الفهم والإلمام بالفنون والثقافات الأجنبية الأخرى، فضلاً عن تعزيز التعاون بين الفنانين من كلا البلدين.