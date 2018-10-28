"الشارقة للتراث" يشهد افتتاح أولمبياد الألعاب الشعبية

الشارقة 24:

زار وفد من معهد الشارقة للتراث، برئاسة سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس المعهد، وبمرافقة صقر محمد مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالمعهد، إلى جزيرة سردينيا الإيطالية، وذلك بدعوة من عمدة بلدة براديلي بالجزيرة، لحضور مراسم افتتاح أولمبياد الألعاب الشعبية المقامة هناك، ولبحث سبل تعزيز التعاون والشراكات مع المؤسسة الثقافية بالبلدية لإقامة بطولة دولية للألعاب الشعبية بالشارقة، إلى جانب الاطلاع على التجربة الإيطالية في حفظ التراث وصونه، والتعريف بدور وجهود معهد الشارقة للتراث خصوصاً، والتجربة الإماراتية عموماً في صون التراث ونقله للأجيال.

وقام معهد الشارقة للتراث بإصدار كتيب خاص عن الألعاب الشعبية وبطاقات بريدية تذكارية تحمل صوراً للألعاب الشعبية الإماراتية باللغة الإيطالية، لتعريف الجمهور الإيطالي بالألعاب الشعبية الإماراتية، حيث تعد هذه الإصدارات من سياسة المعهد المتبعة للتعريف بالتراث الإماراتي دولياً.

بدوره، أعرب سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، عن سعادته بالمشاركة بدورة العام 2018 من أولمبياد الألعاب الشعبية في جزيرة سردينيا، من خلال تقديم كتيبٍ حول الألعاب الشعبية الإماراتية، للحضور، وبطاقات بريدية لصور هذه الألعاب، إضافةً للمشاركة في الطاولة المستديرة لتقييم الأولمبياد، والاطلاع على التجربة الإيطالية في صون التراث وحمايته.

وأضاف المسلم، أنه تم خلال الزيارة تقديم شروحات وافية عن تجربة الإمارات عموماً وتجربة المعهد خصوصاً، وصورة تفصيلية عن تراث الإمارات والشارقة، ودور وجهود معهد الشارقة للتراث في مختلف المجالات العملية والميدانية والأكاديمية، بالإضافة إلى أنشطة وبرامج وفعاليات المعهد، من بينها تأسيس مكتبة الموروث، وإصدار مجلة الموروث، والعديد من الإصدارات والكتب والمطبوعات التي تعنى بشؤون التراث، وكذلك هو الحال مع برنامج الدبلومات المهنية.

وأوضح الدكتور المسلم، أن الزيارة شملت لقاءات عديدة، من بينها لقاء مع سعادة باربرا ارغيولاس وزيرة السياحة بإقليم سردينيا، وتم تقديم نخبة من إصدارات معهد الشارقة للتراث لها، والحديث حول المشاركات المتتالية لتراث الشارقة في أولمبياد الألعاب الشعبية بسردينيا، منذ أكثر من 10 سنوات، حيث أبدت الوزيرة إعجابها بنهج إمارة الشارقة، وجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لجعل الإمارة عاصمة دائمة للثقافة.