"تراث الإمارات" يشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2018

الشارقة 24 – وام:

يشارك مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات، في فعاليات الدورة الـ 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يقام خلال الفترة من 31 أكتوبر الجاري حتى 10 نوفمبر المقبل، في مركز أكسبو الشارقة.

يأتي ذلك انسجاماً مع استراتيجية النادي في المشاركة بمختلف الفعاليات والمحافل التي تعمل على تفعيل مسيرة الحراك الثقافي والمعرفي، وتسهم في حفظ الموروث الإماراتي ونقله للأجيال الناشئة وتعزيزه في نفوسهم وتعريف الآخرين به.

ويعرض المركز في إطار أنشطته الثقافية والتراثية النوعية المخصصة لـ "عام زايد" عشرات الإصدارات من بينها "السياسة السلمية للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان" للباحثة نورة جوعان أحمد زريبيل الظاهري، و"تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة في مجلة العربي" لعلي محمد راشد .