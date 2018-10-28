30 مدرسة حكومية بالشارقة تتنافس لحصد كأس لغتي 2018

الشارقة 24:

كشفت مبادرة لغتي، المبادرة التعليمية الرامية إلى دعم التعليم باللغة العربية بوسائل ذكية لأطفال وطلاب مدارس الشارقة، عن اكتمال عقد المدارس المشاركة في الدورة الثالثة من كأس لغتي، التي ستقام منافساتها خلال فعاليات الدورة الـ 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، خلال الفترة من 31 أكتوبر الجاري وحتى 10 نوفمبر المقبل، في مركز إكسبو الشارقة.

وتشارك في منافسات الدورة الثالثة من كأس لغتي، التي تستهدف طلبة الصف الثالث من مرحلة التعليم الأساسي في جميع المدارس الحكومية بالشارقة، 30 مدرسة، حيث تصدرت مدارس المنطقة الشرقية قائمة المشاركة بـ 15 مدرسة، تلتها مدينة الشارقة بـ 11 مدرسة، والمنطقة الوسطى بـ 4 مدارس.

وفي هذا الصدد، ذكرت بدرية آل علي مدير مبادرة "لغتي"، أن مسابقة كأس لغتي تعد موعداً جديداً مع عشاق اللغة العربية والباحثين عن اكتشاف سحرها وجمالها من طلبة الصف الثالث، الذين تستهدفهم المسابقة هذا العام، تماشياً مع أهداف المرحلة الرابعة من مبادرة لغتي التي تم اطلاقها الأسبوع الماضي، لاستهداف الفئة ذاتها، معربةً عن سعادتها بالإقبال الكبير الذي تشهده المسابقة من المدارس التي تبحث دائماً لنيل الكأس، للتأكيد على جدارة وتفوق طلبتها في اللغة العربية، التي تمثل مصدر فخر، وإحدى أهم السمات التي تحدد الهوية والثقافة.

وتشرف على تقييم مستويات الطلاب المشاركين في المسابقة لجنة تحكيم تضم نخبة من التربويين والأكاديميين والخبراء في مجال اللغة العربية، وتضم لجنة تحكيم المسابقة لهذا العام كل من الدكتور فوزي وليد، رئيس اللجنة، إلى جانب الدكتور زيدان عللوه، والأستاذة مريم الحواي.

وتعتمد لجنة تحكيم مسابقة "كأس لغتي" على جملة من المعايير التحكيمية، حيث تضع في الاعتبار الجوانب الشخصية للمشاركين، وطلاقة التعبير وسلامة اللغة، ومدى الالتزام باللغة العربية الفصحى البسيطة، والتمكن من النطق والتعبير السليمين، والفهم والاستيعاب، والتي يتم قياسها من خلال أسئلة منوعة تختبر المهارات اللغوية والذهنية التي درسها الطالب في الصفين الأول والثاني.