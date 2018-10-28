"عشر سنوات على برنامج الإنتاج" يقارب روحانيات 9 فنانين

الشارقة 24:

تحتفي مؤسسة الشارقة للفنون في معرض "عشر سنوات على برنامج الإنتاج"، الذي جرى إطلاقه في 29 سبتمبر 2018، بمرور عقد من الزمن على إطلاق "برنامج الإنتاج"، وذلك عبر تقديم مجموعة مختارة من الأعمال التي جرى إنتاجها ولم تُعرض في الشارقة.

ويعد هذا البرنامج أحد المبادرات الأساسية للمؤسسة، التي تهدف إلى توسيع إمكانيات إنتاج الفن، من خلال تقديم المنح والدعم الاحترافي للفنانين الذين يتم اختيارهم، من خلال دعوة عامة دولية.

وحول تنظيم المعرض، أكدت الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، أنه بعد مرور عشر سنوات على إطلاق برنامج الإنتاج، تحّول البرنامج إلى أحد المبادرات الأساسية في مؤسسة الشارقة للفنون، مشكلاً تحدياً للفنانين في المنطقة، على صعيد تصور وإنجاز العمل الإبداعي، بما يتيح تغيير الطريقة التي يتم من خلالها فهم ومعاينة الفن.

وأضافت الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، أن دور المؤسسة لا يقتصر في هذا البرنامج على تقديم المنح للفنانين فقط، بل يتعداه إلى دعم مكثف لإنتاج المشاريع قيد الإنجاز أيضاً، متخطياً المشورة الفنية والتنظيمية، إلى الإقامة في الشارقة، والتعاون مع فريق المؤسسة لاستكمال المشاريع في الموقع، وليتيح هذا النهج واسع الطيف فرصة للفنانين للتعرف والانخراط في مجتمع الشارقة.

ورغم أن برنامج الإنتاج قد صُمم في الأصل كنهج للعمل مع فنانين جدد، وإنجاز أعمال خاصة ببينالي الشارقة 9 "2009"، إلا أنه سرعان ما اتضح أن فرص الدعم والإنتاج للفنانين كانت مفتقدة في المنطقة في حينه، وعليه، وبغية زيادة هذه الفرص، قررت المؤسسة إنشاء برنامج منح دائم يتم تقديمه كل عامين، من خلال دعوة دولية مفتوحة للفنانين لتقديم مقترحاتهم في فصل الخريف، ويجري الإعلان عن الفائزين في الربيع، بعد مراجعة الطلبات والمشاريع التي تختارها لجنة تحكيم دولية.

يمثل معرض "عشر سنوات على برنامج الإنتاج" مجموعة مصغرة من الأعمال التي أنتجها الفنانون في هذا البرنامج، حيث يتضمن المعرض أعمالاً لمروة أرسانيوس، ومحمد فريجي، ورولا حلواني، وخالد قدال، وبصير محمود، وأمنية منيا، وجاكلين هوانغ نغوين، وخالد سبسبي، ورائد ياسين.

ويعد البرنامج أحد برامج المنح القليلة للغاية في المنطقة المخصصة لإنتاج الأعمال الفنية، والذي أتاح للفنانين فرصة حقيقية لتجربة وإنتاج أعمال خارج إطار أي معرض أو التزام مؤسسي آخر.

تتناول أعمال هذا المعرض عدة موضوعات، من بينها ما هو متصل بالروحانيات والذاكرة الجمعية والمقاومة والنظريات النسوية والتاريخ الاستعماري، حيث يركز كل من خالد سبسبي وأمينة منيا على الروحانيات والموت، إلا أنهما يقاربان الموضوعات من وجهات نظر مختلفة، ففي عمله التركيبي السمعي البصري، يبحث خالد سبسبي في الشعائر والطقوس الخاصة بزيارة أضرحة الأولياء الصوفيين والأمل في تعزيز التسامح والتفاهم، في حين تحقق أمينة منيا في الذكريات الجمعية المرئية وغير المرئية للعشرية السوداء في الجزائر، وذلك من خلال تصويرها للقبور التي تفتقد إلى الاتجاهات في مقبرة جزائرية.

وبالمضي أبعد في الذكريات الجمعية واستحضارها، يستكشف بصير محمود إحياء الذكريات في عمله التركيبي السينمائي "كل الأصوات لي"، من خلال محاولة سرد وإعادة سرد الذكريات الشخصية التي جمعها سابقاً عن صناعة السينما في لاهور قبل انهيار تلك الصناعة عام 1977، في حين يثير رائد ياسين ذكريات مشهد فني كان حاضراً ذات مرة في الكويت في العام نفسه، من خلال عمله المعنون "وارهول العرب"، مقدّماً سيناريو خيالي توثيقي لزيارة الفنان الأميركي آندي وارهول إلى الكويت.

يعاين كل من محمد فريجي وجاكلين هوانغ نغوين المساعي المتخفية، ويسلطان الضوء على البنية التحتية التي يتأسس عليها تراكم التحف والعمالة التي تجعلها ممكنة.

يعتمد فريجي في عمله التركيبي عن الذاكرة الجمعية على ورشات العمل مع أفراد المجتمع في الشارقة، الذين قاموا بجمع التحف لعرضها في إطار متحفي، في حين تقدم نغوين في عملها "الأطلس الأسود" سلسلة من الصور والوثائق التي تركز على جامعي التحف الأوروبيين، وتظهر العمالة التي يتطلبها إحضار هذه القطع الأثرية إلى أوروبا بالاعتماد على الأرشيف الفوتوغرافي الخاص بمتحف الإثنوغرافيا في ستوكهولم.

وفي سياق متصل، تستعرض مروة أرسانيوس من خلال فيلمها "هواة، نجوم وإضافات أو عمال الحبّ" قضايا متعلقة بالاستعمار والعمالة، لتسلط الضوء على أحد جوانب الاقتصاد: العمل المنزلي من دون أجر- منقوص الأجر، الذي تقوم به النساء بشكل أساسي.

كما يحقق الفنان خالد قدال من خلال عمله "أبجد" في اللحظة التاريخية المحورية التي استُبدل فيها نظام التصوير الكتابي بنمط أبجدي، متمثلاً في النصوص "السينائية"، متحولاً من الصور التمثيلية إلى الحروف التي تصور الأصوات.

في أعماله المتنوعة ما بين النحت والصور المتحركة والصوت، يستكشف قدال آثار هذه القفزة اللغوية والتحولات الجذرية التي طرأت اليوم على الفكر الإنساني والإدراك.

بينما تستكشف الفنانة رولا حلواني من خلال فيلمها "العروس جميلة ولكنها متزوجة من رجل آخر"، آثار الصدمة الناتجة عن تعرض الفلسطينيين للأشعة السينية عند نقاط التفتيش الإسرائيلية، وقصصهم الشخصية وصورهم التاريخية للمدن والقرى الفلسطينية.