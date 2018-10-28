الأرشيف الوطني يشارك في "معرض الشارقة للكتاب"

الشارقة 24 – وام:





يشارك الأرشيف الوطني في فعاليات الدورة الـ 37 من "معرض الشارقة الدولي للكتاب" باعتباره حدثاً ثقافياً عالمياً وتظاهرة سنوية للمثقفين والباحثين والقراء، وانطلاقاً من اهتمامه بالكتاب ورقياً أو إلكترونياً.

يستهدف الأرشيف من المشاركة إبراز اهتمامه بتقديم العديد من خدماته للباحثين وتعميق الوعي بدوره الاجتماعي وتعريف الجيل الجديد بالإرث الحضاري والثقافي للدولة وتعزيز الإحساس بالهوية الوطنية وبروح الانتماء للوطن والولاء للقيادة الحكيمة.

ويعتزم الأرشيف الوطني - خلال المعرض - إطلاق عدد من إصداراته الجديدة بحضور المؤلفين والتي تتناول جوانب من تاريخ الدولة وصفحات من سيرة القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وتوثق بعض الوقائع والأحداث التاريخية في منطقة الإمارات قبل قيام الاتحاد وتستعرض تفاصيل عن تطور المنطقة وغيرها.

وينظم الأرشيف خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب حفل التكريم الختامي لمبادرة "زايد 100حكاية" التي أطلقها بشراكة استراتيجية مع وزارة التربية والتعليم، ضمن فعاليات عام زايد 2018، حيث سيتم تكريم الطلبة والمؤسسات التعليمية على مشاركتهم المتميزة التي أسهمت في إنجاح المبادرة التي تنسجم مع رؤية الإمارات 2021.