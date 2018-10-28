المسرح مدخل لاجئين إلى سوق العمل في فرنسا

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

حصص مسرح كمدخل للتوظيف... هذا التحدي الغريب أُطلق في مدينة أورليان في وسط فرنسا، حيث بدأ اثنا عشر شخصاً غالبيتهم من اللاجئين الباحثين عن فرص عمل، تجربة مسرحية رغم عدم اتقانهم للغة الفرنسية لامتلاك مفاتيح مقابلات التوظيف الناجحة.

ويعرّف المشاركون بالطريقة الفضلى عن أنفسهم مصطفين تحت أضواء مسرح جيرار فيليب وواضعين قلماً في الفم لتحسين النطق.

ويتحدر هؤلاء من مناطق عدة تشهد اضطرابات خصوصاً سوريا وأفغانستان والشيشان، وتجمعهم الرغبة في الاندماج في السلك الوظيفي بعد مسيرة هجرة شاقة.

ولهؤلاء، أطلقت جمعية "آ سي أم فورماسيون" ومجموعة "تياتر شاربون" المسرحية تدريباً مدته 90 ساعة لتحضيرهم لخوض سوق العمل، ويتوزع البرنامج على ثلاثة أقسام متساوية أولها محترفات مسرحية، وثانيها حصص تعليم لغوية، وثالثها اكتشاف لسبل الدمج المهني في منطقة أورليان.

أما عن سبب تعليم مادة المسرح، فيوضح المخرج المسرحي تييري فالفيزانيه أن الإلقاء والوضوح في الخطابة والقدرة على التعبير عن المشاعر والنوايا... هذا كله يحل الإشكاليات التي تعترض الشخص الراغب في الحصول على وظيفة.