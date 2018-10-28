انطلاق الدورة الأولى لمهرجان فلسطين الوطني للمسرح

الشارقة 24:

نظمت وزارة الثقافة الفلسطينية، بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح في الشارقة، الدورة الأولى من مهرجان فلسطين الوطني للمسرح، بحضور وزير الثقافة الفلسطيني إيهاب بسيسو، وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني الدكتور صبري صيدم، والفنانة نادرة عمران ممثلة الهيئة العربية للمسرح، ونخبة من المسرحيين والفنانين والمهتمين.

ويأتي المهرجان، تنفيذاً لمبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، بتنظيم مهرجانات وطنية عربية في الدول التي لا يوجد فيها مهرجانات خاصة بها.

وشهد اليوم الأول للمهرجان عرض مسرحية "سراب" لمدرسة السيرك، الذي يمزج فنون التمثيل وفنون السيرك من إخراج البريطاني بول إيفانز، واستعرضت المسرحية ظروف اللاجئين من فلسطينيين وغيرهم من الشعوب العربية التي تعاني من التهجير.

وأكد وزير الثقافة الفلسطيني إيهاب بسيسو، في كلمته خلال الافتتاح، أنه لم يعد خافياً ذلك الاستهداف الممنهج للثقافة الفلسطينية من قبل سلطات الاحتلال، يتمثل في إفشال الفعاليات الثقافية المختلفة ما بين مهرجانات ومؤتمرات وندوات تنظمها الوزارة أو المؤسسات الثقافية الفلسطينية، وذلك عبر منع المبدعين العرب ووفد الهيئة العربية للمسرح والمبدعين من قطاع غزة المشاركة في هكذا فعاليات.

وأضاف بسيسو أن سياسات الاحتلال هذه لن تثني الشعب الفلسطيني عن الاستمرار في تنظيم الفعاليات الثقافية والسعي نحو مد المزيد من الجسور مع عمقه العربي.

ولفت الوزير الفلسطيني إلى أن انطلاق المهرجان بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح في الشارقة، يُعد خطوة أساسية نحو تفعيل العمل العربي الثقافي المشترك، ويؤكد على ضرورة العمل الثقافي العربي الداعم لفلسطين وقضايا الإنسان والحرية.

جدير بالذكر أن المهرجان يحتوي على ثمانية عروض مسرحية فلسطينية، تتنافس على جوائز الهيئة العربية للمسرح لأفضل ممثل وأفضل ممثلة والسينوغرافيا، وجائزة تأليف النص وجائزة الإخراج وجائزة أفضل عرض، في حين تعرض ثلاث مسرحيات في إطار العروض الموازية، في حين تعذر عرض مسرحية "الحرب والسلام" لمسرح الجميع في غزة، ومسرحية "الخادمتان" لفرقة دوزتمسرح المسرحية من المملكة المغربية.