مهرجانان للشعر العربي بمصر والسودان خلال نوفمبر 2018

الشارقة 24:

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينظم مهرجان الأقصر للشعر العربي بمصر، خلال الفترة من 15 حتى 17 نوفمبر 2018-الدورة الثالثة، كما ينظم في الفترة من 22 حتى 24 نوفمبر 2018، مهرجان الخرطوم للشعر العربي بالسودان-الدورة الثانية.

ويشارك في الدورتين كوكبة من الشعراء العرب، إضافة إلى فنانين وفرق فنون شعبية، يتخللهما أمسيات شعرية وجلسات نقدية ومعارض فنية وعروض تراثية.

العويس: المهرجانان تتويج لنجاحات "بيت الشعر"

وأكد سعادة عبد الله محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، أن انطلاقة الدورة الثالثة لمهرجان الأقصر للشعر العربي، والدورة الثانية لمهرجان الخرطوم للشعر العربي، تأتيان تتويجاً للنجاحات التي حققها بيت الشعر في الأقصر، والخرطوم، في تفعيل الحراك الثقافي عامة، والشعري خاصة، وشكل هذا النجاح رافداً مهماً للنشاط الثقافي في كل من مصر والسودان، واستطاع كل بيت استقطاب قامات شعرية عربية، وشعراء واعدين وفنانين، في حقلي الفن التشكيلي والتراث الشعبي.

وأضاف العويس أن برامج بيوت الشعر، التي وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإقامتها في العواصم والمدن العربية، وفرت مناخات ثقافية مكنت المبدعين في مجال الشعر من استمرار عطائهم، إضافة إلى تشجيع المبدعين من الأجيال الصاعدة مما شكل رافداً إضافياً لـ "ديوان العرب"، كما أن الرعاية والدعم المادي والمعنوي من قبل سموه لبيوت الشعر، أثرى المكتبة الشعرية بالإصدارات إضافة لاستقطاب شرائح مجتمعية كبيرة للشعر، وعزز العلاقات الإنسانية بين الشعراء ومتذوقي الشعر.

ويشارك ببرنامج مهرجان الأقصر للشعر العربي، على مدى ثلاثة أيام، العديد من الشعراء والأدباء والنقاد من مختلف المحافظات المصرية، وينطلق المهرجان في يومه الأول بكلمات لـ "بيت الشعر في الأقصر"، ومحافظ الأقصر، وزارة الثقافة المصرية، يلي ذلك أمسية شعرية بمشاركة، كل من أحمد حافظ، وروضة شاهين، وعبد المنعم كامل، ومحمود سباق، ومحمود شريف، يقدمهم الشاعر محمد المتيم، بعدها يتم افتتاح المعرض الفني، "أبجد بين الضاد واللون"، بمشاركة 25 فناناً تشكيلياً مع خطاطين حروفيين، أما الأمسية الشعرية الثانية، التي يديرها الشاعر أشرف البولاقي فيشارك فيها الشعراء، حسن طلب، وحسين خلف الله، وعبد القادر الحصني، ومحمد طايل، ونورا عثمان، ووسام دراز، وتختتم فعاليات اليوم الأول بـ "موشحات غناء فردي" للفنان تامر جابر.

وفي اليوم الثاني تقام الأمسية الشعرية الثالثة، بمشاركة الشعراء، الضوي محمد الضوي، وحنان شاهين ، وعمرو الشيخ، وطه الصياد، ومصطفى رجب، ويونس أبو سبع، يديرها الشاعر محمد مصطفى أبو الشوارب، يلي ذلك فقرة فنية موسيقية.

أما فعاليات اليوم الثالث للمهرجان فتبدأ بجلسة نقدية بعنوان "إبداعات شباب شعراء بيت الشعر".

بعدها تقام بالمسرح المكشوف، بساحة معبد الأقصر، الأمسية الشعرية الخامسة، بمشاركة الشعراء، النوبي عبد الراضي، وجمال الشيمي، وعزت الطيري، وقمر صبري الجاسم، ومحمد جاد المولى، ويوسف عابد، ويديرها الشاعر أحمد جمال مدني، يليها عرض تراثي لفرقة الأقصر للفنون الشعبية.

مهرجان الخرطوم للشعر العربي

وينطلق مهرجان الخرطوم للشعر العربي في دورته الثانية، صباح يوم 22 نوفمبر 2018، بتدشين حوسبة مكتبة بيت الشعر وربطها بمكتبة جامعة الخرطوم، التي تأسست في عام 1902م، ثم تتوالى فعاليات المهرجان مساء، بافتتاح معرض الحروفيات التشكيلي، يليه الحفل الخطابي، بكلمة لمدير بيت الشعر، ووزير الثقافة، ثم تكريم الفائزين بمسابقة بيت الشعر، التي نظمت في أغسطس الماضي، يلي ذلك الأمسية الشعرية التي سيحييها، محمد الخير إكليل، ومحمد حمد النيل، وعبد العظيم البنا، وعبد الرحمن الفاتح، ومحمد المطلي، وروان هديب، وحسن شهاب الدين، ويقدم الفنان صلاح ابن البادية فقرة فنية تراثية، أما في اليوم الثاني، فتقام أمسية شعرية للشعراء أحمد اليمني، ومحمد عبد القادر موسى، وسماح محمد، ومجاهد الكاروري، وأحمد الجيص، ويقدم الفنان مكارم بشير فقرة فنية.

وتبدأ في ثالث أيام المهرجان، ندوة "جمهرة الشعر السوداني"، ويشارك فيها د.سعد عبدالقادر، وأسامة تاج السر، وأبو عاقلة إدريس، تليها أمسية شعرية للشعراء، حاتم الكناني، ووداد عثمان، وعبد الرحمن الفاتح، وزكريا مصطفى، وصالح علي صالح، مع فقرة فنية تراثية للفنان عاصم البنا.