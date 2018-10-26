قناة الشارقة تستضيف أبرز شخصيات "الاستثمار في المستقبل"

الشارقة 24:

ضمن جهودها في مواكبة الفعاليات والأنشطة المحلية والدولية التي تستضيفها إمارة الشارقة، خصصت قناة الشارقة التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام برنامجاً خاصاً تحت عنوان "حوار خاص" لاستضافة الشخصيات الرسمية، والقيادات المشاركة في فعاليات الدورة الثالثة من "مؤتمر الاستثمار في المستقبل"، الذي تنظمه "مؤسسة القلب الكبير" بالتعاون مع الهيئات التابعة للأمم المتحدة تحت شعار "الشباب: تحدي الأزمات وفرص التنمية".

ويناقش البرنامج، الذي يعرض على مدار ثلاثة أيام من 24- 26 من أكتوبر الجاري، عدداً من القضايا المتعلقة في تمكين الشباب والشابات، وأثر دمج الأجيال الشابة على المسيرة التنموية لبلدان منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وذلك خلال سلسلة حوارات استعرضت وجهات نظر، وآراء نخبة من الشخصيات الرسمية، وممثلي الهيئات الحقوقية الدولية، والناشطين الشباب.

وحاور البرنامج، الذي جاء في نصف ساعة، أحمد أبو الغيط أمين جامعة الدول العربية، ونادية مراد الحائزة على جائزة نوبل للسلام، ومحمد عبدي عفي المبعوث الخاص للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

البرنامج قدمته وأعدته الإعلامية منى الرئيسي، فيما كان المنتج المنفذ عبد المجيد أبوكويك، ومن إخراج سلطان السويدي، وقد نقل أجواء مؤتمر "الاستثمار في المستقبل" بصورة تفاعلية، حيث بث حلقاته من أرض المؤتمر، الذي أقيم في قاعة الجواهر للمؤتمرات والمناسبات، وجسد الحراك والتواصل الشبابي الذي وفره المؤتمر.

وجاء البرنامج من إنتاج مركز الأخبار بتلفزيون الشارقة، وقالت سناء بطي، مديرة المركز: "يأتي البرنامج ضمن رؤية مؤسسة الشارقة للإعلام في دعم ومتابعة الحراك التنموي والثقافي الذي تمضي فيه إمارة الشارقة، إذ يشكل مؤتمر الاستثمار في المستقبل حدثاً دولياً يسجل في رصيد الجهود التي تقودها الإمارة، ويعكس توجهاتها في تبني قضايا الشباب العربي، لذلك حرصنا على أن نقرب بين مشاهدي القناة والمؤتمر، وأن نعرض لهم رؤى وتصورات شخصيات رسمية وإنسانية وحقوقية لها حضورها على المستوى العربي والعالمي".