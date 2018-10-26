قنصل تونس: "أسبوع التراث".. مزيد من توطيد العلاقات مع الإمارات

الشارقة 24 – وليد الشيخ:

عبر سعادة لطفي بن عامر، قنصل الجمهورية التونسية لدى الدولة عن سعادته لتنظيم معهد الشارقة للتراث فعاليات أسبوع التراث التونسي، ضمن برنامج أسابيع التراث العالمي في الشارقة.

وأكد بن عامر في تصريحات لـ "الشارقة 24" خلال حضوره الفعاليات في مدينة خورفكان، أن مثل هذه الأنشطة من شأنها مزيد من توطيد العلاقات بين بلاده والإمارات بشكل عام، وإمارة الشارقة على وجه الخصوص.

ورأى القنصل التونسي أن الفعاليات مثلت فرصة للتعريف وإبراز التراث الوطني لبلاده على مستوى الفلكلور الشعبي أو الحرف التقليدية وغيرها من موروثات راسخة.

وعن الفعالية التي أقيمت في خورفكان، أشاد سعادة القنصل بجهود معهد الشارقة للتراث في التنظيم وحرصه على إقامة الفعاليات في أكثر من مدينة مما أسهم في تعريف الجمهور بأطياف متعددة من التراث التونسي.