مدافن جبل حفيت.. دلائل الاتصال الحضاري مع بلاد الرافدين

الشارقة 24 – وام:

بدأت البعثة الدنماركية في العام 1959 التنقيبات بمدافن جبل حفيت في مدينة العين، وتم العثور حينئذٍ على 125 مدفناً دائري الشكل مبنياً من الحجارة غير المشذبة يتراوح ارتفاعها ما بين 3 أو 4 أمتار.

ويعود تاريخ مدافن جبل حفيت إلى العصر البرونزي، ويُرجح بناؤها في الفترة ما بين 3200 و2700 قبل الميلاد، واستمر ذلك على مدى 500 سنة ويقع أبرزها في السفوح الشرقية وشمالاً في اتجاه مدينة العين.

ومن خلال عمليات التنقيب، تم العثور على كثير من القطع الأثرية التي تربط المنطقة بحضارة بلاد الرافدين ووادي السند كالأواني والخرز الفخارية والدبابيس النحاسية المدفونة مع الرفات البشرية.

وتشير الموجودات إلى أنه تمت إعادة استخدام المدافن في العصر الحديدي والتي كانت ظاهرة إعادة استخدام المدافن خلاله أمراً شائعاً.

وتم تسجيل تلك المدافن في قائمة التراث العالمي عام 2011 .

وأشار عبد الله الكعبي عالم آثار في دائرة السياحة والثقافة في أبو ظبي إلى انه من خلال عملية التنقيب تم العثور على الكثير من المواد المستخدمة مثل الجرار الفخارية وعظام الحيوانات المختلفة وعظام لجثث بشرية دفنت بوضعية القرفصاء، إضافة إلى الخرز الذي كان يستخدم للزينة والأواني الفخارية المصنوعة من مادة الكلوريد والرماح البرونزية التي يبلغ عمرها اليوم حوالي 5000 سنة، ما يعطي انطباعاً عن الحياة التي كانت سائدة في تلك المنطقة وتم عرض هذه الأواني الفخارية وقطع أثرية أخرى في متحف العين الوطني.