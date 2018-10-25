حسين الجسمي يشكر الرئيس المصري على مواقع التواصل

الشارقة 24:

أعرب الفنان الإماراتي حسين الجسمي السفير فوق العادة للنوايا الحسنة، عن شكره للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكتب الجسمي، على حساباته الشخصية والرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، "بشكركم، وصلتني رسالة حب من 104 ملايين مصري محب، شكراً الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحفظكم الله، شكراً حبايبي المصريين، شكراً وطني الإمارات".

وكان الرئيس المصري، قد تقدم على الهواء مباشرة، خلال إحياء الذكرى الـ 45 لنصر أكتوبر المجيد، بالشكر للجسمي، لتقديمه مجموعة من الأغنيات الوطنية، ومنها الأغنية الجديدة بعنوان "ماتخافوش على مصر"، حاملة بين طياتها رسالة حب عفوية، وصلت لقلوب الملايين بعد عرضها مباشرة، لشفافية الكلام واللحن والإيقاع، من كلمات الشاعر تامر حسين، ولحن الفنان عمرو مصطفى.

وقدم الجسمي في الاحتفالية التي حضرها، بدعوة خاصة، مجموعة من الأغنيات التي ترجمتها الأحاسيس والوجدان، وسط تفاعل كبير من جميع الحضور.

كما شارك الفنان الإماراتي، الجمهور المصري بصورة وهو في القاهرة، من خلال حساباته المختلفة في مواقع التواصل، وهو يتناول إحدى أكلاتها الشعبية الشهيرة.