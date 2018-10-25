فاهم القاسمي يفتتح معرض "علامات فارقة"

الشارقة 24 – وام:

افتتح الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي الرئيس التنفيذي لدائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، معرض علامات فارقة في متحف الشارقة للفنون، الذي يسلط الضوء على الفن التشكيلي المعاصر في فلسطين، وما يتمتع به من تأثير اجتماعي، للفنانين الراحل إسماعيل شموط وأرملته تمام الأكحل.

ويعد الحدث جزءاً من سلسلة "علامات فارقة"، التي تقام كل عام، ويتضمن المعرض 70 لوحة فنية، تحظى بأهمية فنية وثقافية وسياسية، ويستمر حتى 15 ديسمبر المقبل.

وكان شموط والأكحل، قد وظفا موهبتهما في سبيل تعريف العالم على ظروف الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال أعمالهم الفنية على مدار 50 سنة متواصلة.

وشهد كل من الفنانين، أحداث النكبة التي أجبرت أعداداً كبيرة من أبناء فلسطين على الابتعاد عن وطنهم، لذلك فقد كانت اللوحات الفنية تعبر عن النكبة.

ويقدم متحف الشارقة للفنون أيضاً، فيلمين قصيرين، قام إسماعيل شموط بإنتاج أحدهما عام 1973، بعدما كان يعتقد أنه فقد نتيجة لاستيلاء جيش الاحتلال عليه في 1982، ولكن اكتشف وجود نسخة أخرى منه بعد مرور سنوات طويلة.

وأوضحت سعادة منال عطايا مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، أن شموط وزوجته، عملا خلال مسيرتهما الفنية، على تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني.