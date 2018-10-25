إكسبو خورفكان يستضيف يوم التراث التونسي

الشارقة 24:

استضاف مركز إكسبو خورفكان، يوم الخميس، فعاليات أسبوع التراث التونسي، الذي يعقد لأول مرة في المنطقة الشرقية، والذي ينظمه معهد الشارقة للتراث، تحت شعار "تراث العالم في الشارقة"، لعرض مكونات التراث التونسي، من فنون شعبية وتراثية وموسيقية ومأكولات شعبية وأزياء تعكس تنوع وغنى التراث التونسي .

وأكد خليل المنصوري مدير مركز إكسبو خورفكان، حرص المركز الدائم على التقاء الثقافات، والتعريف بتراث تونس العريق النابع من حضارة أصيلة مليئة بكنوز من العلم والثقافة، مشيراً إلى أن مركز إكسبو خورفكان، يتطلع لخدمة الدوائر الحكومية بالمنطقة الشرقية، لإقامة جميع المعارض والفعاليات والأنشطة، بدعم غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والاستفادة من التنافسية التي تتمتع بها المنطقة الشرقية، ليكون المركز واجهة حضارية متميزة تقام فيها المعارض والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على حد سواء، والمساهمة في تنشيط الحركة التجارية، وتعزيز السياحة الثقافية والتجارية.

من جانبه، شدد خالد أحمد الشحي مدير فرع خورفكان لمعهد الشارقة للتراث، على أهمية التراث وضرورة تبادل المعارف والخبرات والتجارب وتفاعلها معاً، لحفظ وصون التراث وحمايته ونقله للأجيال.

وتتضمن فعاليات المعرض، عرضاً للصناعات التقليدية في تونس، وعروضاً للموسيقى الشعبية، بالإضافة إلى العروض الحية للأزياء التراثية، وتذوق الأكلات الشعبية، كما تم إلقاء محاضرات عدة حول ثقافة الروح الأخضر في العادات والتقاليد التونسية، والحديث عن العاصمة تونس وأسواقها، بالإضافة إلى الأعياد الشعبية في التراث التونسي.

كما اشتمل المعرض التقليدي التونسي الذي اختتم فعالياته، يوم الخميس، عرضاً للفخار التقليدي، والنقش على النحاس، وصناعات السدو والعنبر، وتطريز الملابس التقليدية والحرير، وعروضاً من الفلكلور الشعبي.

وتتميّز الموسيقى التونسية، بتنوع كبير بطابع عصري، وتراثي كلاسيكي وشعبي.