مزاد "أرتكوريال" يسلط الضوء على 4 لوحات فنية لـ "بانكسي"

الشارقة 24 - د ب أ:

ازدانت صالة "أرتكوريال" للمزادات، في باريس، الأربعاء، بـ 4 لوحات فنية، لـ "بانكسي"، حيث أكد جان بابتيست دوكين، المتحدث باسم صالة المزادات، أن ما حدث للوحة "بالون جيرل"، في الـ 5 من أكتوبر، لن يتكرر، حيث تعرضت للتمزيق بورقة كانت مخبأة في إطارها بعد ثوان من بيعها مقابل 1,04 مليون جنيه إسترليني، في صالة "سوثبي" للمزادات بلندن.

وتشمل أعمال "بانكسي" في المزاد، لوحة ترجع لعام 2003، للملكة فيكتوريا، ملكة بريطانيا بالقرن الـ 19، وسُعِرت مبدئياً بقيمة تتراوح بين 3500 إلى 4000 يورو.

وتضم صالة البيع أيضاً، لوحة تعود إلى 2007، تسمى "ستوب آند سيرش"، التي تظهر شخصية دوروثي، في فيلم الساحر أوز، "ذا ويزارد أوف أوز"، ويتراوح سعرها من 30 ألف إلى 35 ألف يورو.

كما يعرض المزاد أعمال فنية للأميركي "كاوس"، والفرنسي "بليك لو را".