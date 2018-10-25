"محطة التواصل الاجتماعي" تعرض أسرار الحملات الإعلانية

الشارقة 24:

يسافر عشاق الفنون الإبداعية والتقنيات الحديثة، في محطة التواصل الاجتماعي، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ 37، إلى عوالم واسعة، بدءاً من الصور المتحركة، مروراً بأسرار الحملات الإعلانية، وانتهاءً بخطوات صناعة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتخصص المنصة طوال أيام المعرض، الذي يقام من 31 أكتوبر الجاري حتى 10 نوفمبر المقبل، مجموعة منوعة من الورش التفاعلية التي تطلع الحاضرين على طرق صناعة محتوى تفاعلي يتماشى مع الواقع التكنولوجي الراهن، ويسهم في تعريف المشاركين على أهمية تبادل الأفكار ومشاركتها خاصةً عبر وسائل الإعلام الجديد، إلى جانب تعلّم أساليب التسويق الصحيحة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتخصص منصة التواصل الاجتماعي 6 ورش تدريبية تفاعلية لموظفي الدوائر الحكومي، ففي الورشة التي تحمل عنوان "بناء شبكة علاقات مهنية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي"، سيتعرف المشاركون على كيفية توسيع شبكة علاقاتهم المهنية، للبحث عن فرص ووظائف جديدة عبر مواقع مثل "LinkedIn" و"XING" و"Shaper" وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي.

وفي ورشة "حملات التسويق" سيتعرف المشاركون كيفية بناء وصياغة حملة تسويق مؤثرة وفعالة، كما سيتم إقامة ورشة تحمل عنوان "العمل في مجال وسائل التواصل الاجتماعي"، تسلط الضوء على مزايا وسائل التواصل الاجتماعي على صعيد توفير فرص العمل، والمسارات التي يجب اتباعها عند استخدامها مهنياً، إلى جانب ورشة "إنستغرام لغير المختصين بالتصميم"، وهي ورشة عمل مصغّرة تستعرض مجموعة من الحيل والنصائح وأدوات التصميم على إنستغرام التي تساعد المستخدمين الغير مختصين بالتصميم، على إنتاج محتوى بصري جذاب يتناسب مع طبيعة وسائل التواصل الاجتماعي.

وتتواصل ورش المنصة التي تستهدف موظفي الدوائر الحكومية بورشة تبحث في كيفية إطلاق أول حملة إعلانية ناجحة، والخطوات التي تضمن للشخص إطلاق حملته الإعلانية على الفيسبوك بنجاح، وكيف يمكن الاستفادة من الأفكار الإبداعية في الإعلانات المتميزة في تخفيض "الدفع مقابل النقر"، إلى جانب ورشة "الكتابة الإعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي"، التي تُعرف المشاركين بفنون كتابة منشور على فيسبوك وإنستغرام قادر على جذب المتابعين.

ويحظى زوار المعرض بفرصة تعلم مهارات توسيع شبكة العلاقات المهنية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والبحث عن فرص ووظائف جديدة عبر مواقع مثل "LinkedIn" أو "XING" أو "Shaper" وغيرها من المنصات، كما سيتمكنوا من بناء وصياغة حملة تسويقية مؤثرة وفعالة، حيث يعرض المتحدث في هذه الجلسة العديد من النصائح والأدوات التي يمكن استخدامها لبناء حملة تسويقية في إطار فعاليات إطلاق منتج أو تفعيل خدمة معينة

وتقدم المنصة ورشة تدريبيّة بعنوان "أتمتة وسائل التواصل الاجتماعي"، يتعرف خلالها المشاركون على عدد من أدوات النشر الإلكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي، وبرامج الرد التلقائي، وتطبيقات جداول المواعيد.

وتجاوب ورشة "العمل في مجال وسائل التواصل الاجتماعي" عن الكثير من التساؤلات حول آليات كتابة منشور جذاب، وتوجهات وسائل التواصل الاجتماعي، كما تكشف الورشة مزايا وسائل التواصل الاجتماعي، والمسارات المختلفة التي يمكن اتباعها عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الصعيد المهني.

وتتناول جلسة "كيف تطلق أول حملة إعلانية ناجحة؟"، الخطوات التي تضمن إطلاق حملة إعلانية على الفيسبوك بنجاح، وكيف يمكن الاستفادة من الأفكار الإبداعية في الإعلانات المتميزة في تخفيض "الدفع مقابل النقر"، وفي ورشة "كتابة الإعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي"، يتعرف الحضور على فن كتابة منشور على إنستغرام أو فيسبوك قادر على جذب المتابعين.

ويتعرف الجمهور خلال ورشة "آلية تصميم شخصية الرسوم المتحركة"، على خطوات تصميم شخصية الرسوم المتحركة، ليستخدموها في شريط رسوم صغيرة ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف تصميم دعوة لحضور معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وتتناول ورشة "إنستغرام لغير المختصين بالتصميم" مجموعة من الخطوات والنصائح وأدوات التصميم على إنستغرام التي تساعد غير المتخصصين على إنتاج محتوى بصري جذاب لوسائل التواصل الاجتماعي.