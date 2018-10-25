"المنتدى الإسلامي" يستعد للمشاركة في "الشارقة للكتاب"

الشارقة 24:

أعلن المنتدى الإسلامي بالشارقة عن مشاركته في معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ 37، تتويجاً لخبرات عقود من ميسرة المؤسسة في العمل الثقافي الرصين بالإمارة، ومنافسةً لدور النشر العاملة بالثقافة الإسلامية في عرضها لأحدث إصدارات كتب العلوم الإسلامية، وجديد الدراسات الإسلامية عالمياً، وبحوث الشرعية سنوياً، وذلك خلال أيام المعرض.

كشف المنتدى الإسلامي بالشارقة اعتزامه المشاركة في الدورة المقبلة من معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ 37، والمزمع عقدها من 31 أكتوبر الجاري إلى 10 نوفمبر المقبل، وذلك في إطار حرص المؤسسة على تمثيل الحكومة المحلية في هذا المحفل الثقافي، إلى جانب الحضور والتنافس مع كوكبة من دُور العرض المتميزة.

تهدف مشاركة المنتدى في فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتب لإبراز خبراتها العلمية والأكاديمية في العمل الثقافي ببحور الثقافة الإسلامية، وحقولها المعرفية الواسعة والمتنوعة.

وأكد سعادة الدكتور ماجد بوشليبي رئيس اللجنة العليا المنسقة والمتابعة لمشاركة المنتدى بالمعرض، أن المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب يحتاج إلى التحضير الجيد على مدار العام، متجاوزاً بأثرها الثقافي الحدود الجغرافية، ليُشّعِل في العقول ضياء المعرفة، لما يعكسه المعرض من بصمة ثقافية فريدة لإمارة الشارقة.

وصف الدكتور بوشليبي، المعرض بأنه منصة عالمية تستقطب عشاق الكتاب من شتى البقاع، احتفاءً بجهود الإمارة كعاصمة عالمية للكتاب، ومواكبةً لأحدث الإصدارات العلمية والأكاديمية في مجال الثقافة الإسلامية.

وأوضح الدكتور بوشليبي، أن المنتدى يشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب للعام الـ 16 على التوالي، لتقديم محتوى فريد الطابع، أصيل المضمون، رصين التوجه من كتب العلوم الشرعية وبحوث الدراسات الثقافة الإسلامية، حرصاً على طرح المضمون العلمي الهادف، والمحتوى التوعوي المتسق مع التعاليم الإسلامية والشريعة، إلى جانب تبادل الخبرات المعرفية والثقافية.

ولفت الدكتور بوشليبي أن المنتدى يشارك هذا العام بسلسلة متنوعة من كتب الثقافة الإسلامية، وعدد من إصدارات الأكاديمية الجديدة، في المعاملات والفقه والتفسير والمقاصد واللغة والتحقيقات العلمية، والتي تشكل محصلة ثمينة من تجارب المنتدى الإسلامي لمسيرة عقود من العمل في الثقافة الإسلامية بالإمارة.