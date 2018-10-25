"بيروت للأفلام الفنية الوثائقية" يوجه الشباب ويساند بيئة الغـد

الشارقة 24 – رويترز:

كشف مؤتمر صحافي، الأربعاء، تفاصيل مهرجان بيروت للأفلام الفنية الوثائقية الـ 4، حيث ذكرت أليس مغبغب، مؤسسة المهرجان، أن الدورة الجديدة لعام 2018، تتجه نحو الغد والشباب من أجل تغيير بيئة اليوم للأفضل.

وتقام النسخة الـ 4، تحت شعار "الغد"، ليكون بداية التزام الشباب اللبناني بضرورة حماية البيئة، متخذ من تجارب الماضي دروس وعبر تسانده على تغيير مجريات الأمور نحو مستقبل واع.

ويقام المهرجان على إيقاع مزدوج، بحيث تُعرض الأفلام المشاركة مجاناً شهر نوفمبر المقبل، في المدارس والجامعات والمراكز الثقافية خارج بيروت، على أن ينطلق برنامجه الرسمي بإحدى دور العرض البيروتية المتخصصة بعرض الأفلام غير التجارية، في 20 نوفمبر وحتى 25، ويشمل برنامج العروض 60 فيلماً وثائقياً.

ومن أبرز الأفلام المختارة الفيلم الأميركي، "ليدي ليبيرتي"، الذي يروي قصة تمثال الحرية منذ انبثاق الفكرة في ذهن النحات الفرنسي الراحل فريديريك بارتولدي، حتى وضع النصب الشهير على جزيرة قبالة مرفأ نيويورك.

ومن الأفلام المشاركة أيضاً، الفيلم الداعم لحملة رفع مستوى الوعي إزاء خطورة واقع الموارد المائية في البلد، "وجعلنا من الماء كل شيء حي".

كما يعرض المهرجان فيلم "نيماير فور إيفر" بالشراكة مع وزارة السياحة اللبنانية، والذي تدور أحداثه في ستينات، القرن الـ 20، بمدينة طرابلس شمال لبنان، حيث أنجز البرازيلي أوسكار نيماير، المُلقب بأيقونة الهندسة المعمارية الحديثة معلماً أثرياً يعرف باسم "معرض رشيد كرامي الدولي"

وحسب ما تقول مغبغب، فإن الفيلم يرسم صورة مؤثرة للمعلم، الذي لم يكتمل بناؤه بسبب اندلاع الحرب الأهلية، وصار أشبه بمدينة أشباح، يلفها النسيان والذكريات الأليمة.

ويكرم المهرجان جورج نصر، أحد مؤسسي السينما اللبنانية، الخميس الموافق 22 نوفمبر.