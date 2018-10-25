اكتشاف حطام "سفينة تجارية يونانية" في البحر الأسود

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن علماء آثار من بعثة إنجليزية بلغارية اكتشاف حطام أقدم سفينة سليمة في قاع البحر الأسود.

وأكدت مجموعة من خبراء الآثار والعلماء، الذين يعملون في مشروع الآثار البحرية بالبحر الأسود، أنها تمكنت بنجاح من تحديد أن السفينة تعود إلى 400 عام قبل الميلاد، عن طريق استخدام الكربون المشع.

وظلت المجموعة تعمل على مسح واستكشاف قاع البحر على مدى 3 أعوام، قبل أن تكتشف الحطام.

السفينة، التي اكتشفت بالأساس عام 2017، تصفها المجموعة بأنها "سفينة تجارية يونانية".

ويعمل الفريق تحت إشراف جامعة ساوثهامبتون ومعهد الآثار الوطني مع الأكاديمية البلغارية للعلوم.