عبد العزيز المسلم: عودة قوية لأسابيع التراث العالمية مع تونس

الشارقة 24 - محمود سليم:

صرح سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، بأن تنظيم المعهد لأسبوع التراث التونسي، يأتي للتعرف على التراث الغني للجمهورية التونسية، الذي يتنوع بين العربي والأندلسي والأمازيغي.

وأشار المسلم، في تصريحات لـ "الشارقة 24" إلى أن الجمهور سيتعرف على مختلف مكونات التراث التونسي من فنون شعبية وموسيقى ومأكولات وملبوسات والاستمتاع بالأجواء التونسية الرائعة.

وتتضمن الفعاليات المعرض التقليدي التونسي، وعرضاً للصناعات التقليدية التونسية، وعروضاً للموسيقى الشعبية التونسية، بالإضافة إلى العروض الحية للأزياء التراثية التونسية وتذوق الأكلات الشعبية.

وتشمل فعاليات الأسبوع إلقاء عدة محاضرات صباحية حول ثقافة الروح الأخضر في العادات والتقاليد التونسية، والحديث عن العاصمة تونس وأسواقها، بالإضافة إلى الأعياد الشعبية في التراث التونسي.