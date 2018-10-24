سوق الجبيل بالشارقة يستضيف المسابقة الختامية لـ "الشيف الصغير"

الشارقة 24:

يستعد سوق الجبيل بالشارقة، لاستضافة المسابقة الختامية لـ "الشيف الصغير" التي تقام يوم غدٍ الخميس، بتنظيم من "أطفال الشارقة" التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين للعام الثاني على التوالي، وبالتعاون مع مركز الشيف الدولي، ويشارك في المسابقة 33 طفلاً وطفلة من مختلف المراكز في مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية.

وتهدف المسابقة إلى إكساب الأطفال مهارات فنون الطهي، وكيفية التعامل مع الضغط أثناء إعداد الأطباق تحت مراقبة الحكام، وتعزيز روح التحدي والتعاون فيما بينهم، وصقل مواهبهم في مجال الطهي، وكذلك تعليمهم آداب تقديم وتناول الأطعمة الصحية، بالإضافة إلى توجيههم إلى أساليب حفظ النعمة وغيرها من القيم.

وأكد المهندس حامد الزرعوني، مدير سوق الجبيل أن المسابقة هي واحدة من البرامج التدريبية المتميزة التي تعمل على تأهيل أطفال الشارقة ليكونوا طهاة في المستقبل، وتكمن أهمية المشاركة بالمسابقة، في توفير البيئة المناسبة للأطفال للتعرّف على المنتجات الطازجة، من الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك، واستخدامها في إعداد الأطباق الصحية التي يشاركون بها في المسابقة.

من ناحيتها، قالت عائشة علي الكعبي مدير أطفال الشارقة بالوكالة، إن المسابقة ستسهم في إبراز مهارات الأطفال وقدراتهم أمام الجمهور وزوار السوق، وتمكينهم من تطبيق ما تعلموه من الورش التدريبة التي يتم تنظيمها لهم على مدار العام.

وأضافت أن "أطفال الشارقة" تسعى من خلال إقامة هذا الحدث في سوق الجبيل إلى فتح آفاق التعاون وتعزيز الشراكة مع المؤسسات المحلية.