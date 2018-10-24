الهيئة العربية للمسرح تبحث تنظيم مهرجان وطني بالبحرين في إبريل

الشارقة 24:

بحث سعادة إسماعيل عبد الله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، خلال اجتماع عمل في العاصمة البحرينية المنامة، مع الشيخة هلا بنت محمد آل خليفة مديرة هيئة البحرين للثقافة والآثار، يوم الثلاثاء، أوجه التعاون المستقبلي في عدد من المشاريع المسرحية.

وقدم الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، شرحاً مفصلاً، لتوجهات الهيئة ومشاريعها الاستراتيجية المختلفة، وخاصة فيما يتعلق بمبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الأعلى للهيئة، لتنظيم مهرجانات وطنية في الدول العربية التي لا تنظم مثل هذه المهرجانات، مؤكداً أن صاحب السمو حاكم الشارقة، يكن للمسرح والثقافة في البحرين كل الاحترام، وأثنى على طبيعة الاتصالات التي تمت بين الفرق البحرينية والهيئة.

ورحبت الشيخة هلا بنت محمد آل خليفة، بمبادرة صاحب السمو حاكم الشارقة الرامية إلى تفعيل تنظيم مهرجانات وطنية للمسرح في مختلف الدول العربية، مؤكدة استعداد البحرين للعمل على تنظيم مهرجان وطني للمسرح البحريني في إبريل المقبل، حيث ستشكل لجنة عليا في أقرب وقت، ليبدأ العمل والتحضير لهذا المهرجان، ورحبت بالتعاون مع الهيئة في عدد المشاريع المستقبلية، خاصة فيما يتعلق بالتوثيق وتنظيم ندوة "نقد التجربة – همزة وصل" للمسرح البحريني.

وبحث الاجتماع، بحضور عدد من المسؤولين في المملكة، أفكار التعاون، والجدول الزمنية للبدء في وضع الخطط وآليات التنفيذ.

وأعرب سعادة الأمين العام للهيئة، عن تفاؤله بتنفيذ برامج مهمة ومؤثرة، بالتعاون مع الجهات المختصة في البحرين.