جائزة مليحة الأدبية تستعد للمشاركة في "الشارقة الدولي للكتاب"

الشارقة 24:

عقد مجلس أمناء جائزة مليحة الأدبية، مساء الثلاثاء، اجتماعاً، برئاسة الدكتور محمد حمدان بن جرش رئيس مجلس أمناء الجائزة، لبحث تحضيرات فعالية الجائزة المقبلة، من خلال تشجيع الأدب على تناول كنوز منطقة مليحة.

في بداية الاجتماع، أشاد الدكتور محمد حمدان بن جرش رئيس مجلس أمناء الجائزة، بالنجاح والحضور اللافت للعديد من الشخصيات الثقافية في المؤتمر الصحافي الذي عقد مؤخراً للإعلان عن إطلاق الجائزة، مشيراً إلى أنها تمثل رافداً نوعياً لما تزخر به إمارة الشارقة من ثقافة وأدب.

ونوه بن جرش أن جائزة مليحة الأدبية، تأتي لتشجع أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين سواء من داخل الدولة وخارجها على كتابة أعمال أدبية تعنى بآثار وشواهد منطقة مليحة الغنية بالتراث.

ولفت بن جرش إلى أن الكثير من النصوص الأدبية تتجاوز ذاتية الكاتب وعوالمه الداخلية، لتكون نافذة يطل معها القراء إلى عالم أوسع، للتعرف إلى حياة شعوب أخرى في مراحل مختلفة من تاريخها، ولإعطاء فكرة عن حياة تلك الشعوب، وقيمها، وعاداتها، وأنماط حياتها اليومية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض فعاليات المصاحبة للجائزة، وكذلك الوورش الثقافية والأدبية، تمهيداً لاستقبال الأعمال، علاوةً على التحضير للمشاركة بجناح في معرض الشارقة الدولي للكتاب.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الأمناء، وهم محمد سلطان الخاصوني نائب رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي، رئيس اللجنة الثقافية، والدكتور علي عبد القادر، والدكتورة مريم الهاشمي، والدكتورة نهى أحمد سامي من الإدارة التنفيذي لنادي مليحة الثقافي الرياضي.