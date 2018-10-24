الصين وأديب نوبل "مو يان" في حضرة الكتاب بمعرض الجزائر الدولي

الشارقة 24 – رويترز:

يكتسب معرض الجزائر الدولي للكتاب الذي تنظمه وزارة الثقافة إقبالاً متزايداً، دورة تلو الأخرى، ويعمل منظمو الدورة الجديدة، التي تنطلق نهاية أكتوبر الجاري، بالمحافظة على مكانته المحلية والدولية من خلال السياسات المتلائمة مع دور النشر والمشاركين، ونسبة إقبال الزائرين، إذ يتطلع المعرض لجذب مليوني زائر بدورته الـ 23.

وذكر حميدو مسعودي، مدير معرض الجزائر الدولي للكتاب، في مؤتمر صحافي بالمكتبة الوطنية، أن الدورة تشهد مشاركة 1018 دار نشر، تمثل 48 دولة، إضافة إلى الجزائر، وهذا دليلٌ على مكانة المعرض عربياً وأفريقياً وعالمياً.

وأضاف بأن إجمالي عدد العناوين المطروحة بالمعرض، يبلغ 300 ألف عنوان كتاب، مما يعبر عن مدى التنوع الكبير في المحتوى المقدم.

وتحل الصين ضيف شرف المعرض، مواكبة لمرور 60 عاماً، على العلاقات الجزائرية الصينية، إذ تشارك الصين بوفد يضم 150 شخصية ثقافية، من بينها الروائي "مو يان"، الحائز على جائزة نوبل للآداب عام 2012، الأمر الذي سيكسب المعرض أهمية كبيرة.

وبجانب المشاركة الصينية الكبيرة، يستضيف المعرض 94 كاتباً ومفكراً وأديباً، من بينهم 65 جزائرياً، يشاركون في 40 ندوةً ولقاءً.