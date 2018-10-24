" أنا أحب الشارقة" تطلق مسابقة "مغامرات يربوع القصصية"

الشارقة 24:

ضمن مشاركتها في فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ 37، التي تقام في الفترة الممتدة من 31 أكتوبر الجاري حتى 10 نوفمبر المقبل، تنظم العلامة الترويجية "أنا أحب الشارقة"، التابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، مسابقة مغامرات يربوع القصصية، لأول مرة، بهدف استكشاف مهارات الكتابة لدى الصغار، وتشجيعهم على تأليف القصص من وحي الشخصية المحببة لديهم "يربوع".

وسيتم تضمين القصة الفائزة ضمن سلسلة قصصية بطلها يربوع، بعدما تم إصدار أول كتاب من السلسلة حمل عنوان "من أنا"، للكاتبة فاطمة شرف الدين، وذلك لتعريف الأطفال بشخصية يربوع، والذي نشرته دار كلمات للنشر.

وتستهدف المسابقة الطلبة من عمر 7 إلى 13 عاماً، وتشترط مجموعة من الأحكام، إذ يجب أن تكون القصة أصلية مستوحاة من خيال الأطفال، ويمكن للأطفال اختيار لغة الكتابة بالعربية أو الإنجليزية، حيث سيتم تتويج فائز عن كل لغة.

ومن أبرز شروط المسابقة، أن تكون القصة مبتكرة وممتعة، تحتوي عناصر القصة المكتملة من المقدمة والحبكة والنهاية، وتتكون من 200 إلى2000 كلمة، كما يشترط أن تدور جميع القصص حول شخصية يربوع، وأن تكون أماكن أو أحداث جميع القصص مرتبطة بالشارقة، ويحق للطفل رسم القصة بمساعدة ولي أمره، كما يتوجب أن تكون القصة مكتوبة بخط اليد، على أن ترفق بنسخة مطبوعة عند إرسالها عبر البريد الإلكتروني.

وتفتح المسابقة أبواب المشاركة أمام الأطفال، حتى5 نوفمبر المقبل، من خلال إرسالها عبر البريد الإلكتروني : [email protected] ، أوعن طريق وضعها في صندوق مخصص للقصص في جناح "أنا أحب الشارقة"، المشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب، بمركز إكسبو الشارقة، قاعة رقم 7.

وسيتم الإعلان عن المرشحين ضمن القائمة القصيرة في 7 نوفمبر المقبل، كما سيتم اختيار الفائزين في المسابقة ضمن اليوم الأخير من معرض الشارقة الدولي للكتاب الموافق 10 نوفمبر 2018.