"جرين بوك" يتألق بكشف ستار مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

الشارقة 24 – رويترز:

صرح القائمون على الدورة الـ 40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أنه وقع الاختيار على عرض الفيلم الأميركي، كتاب أخضر " جرين بوك"، أحد الأفلام المتنافسة على جوائز أوسكار القادمة، خلال حفل الافتتاح.

وتدور أحداثه في ستينات القرن الـ 20، حيث تسود التفرقة العنصرية في الولايات المتحدة، إذ يكلف سائق مُتَعصب من أصل إيطالي باصطحاب عازف بيانو أسود البشرة في جولة بالجنوب الأميركي الأكثر عنصرية ضد الملونين.

وذكر يوسف شريف رزق الله، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، أن مخرج فيلم كتاب أخضر" جرين بوك" بيتر فاريلي، والذي عُرف عالمياً بتقديم الأعمال الكوميدية الخفيفة، عمل بإتقان بالغ في طرح موضوع مهم، دون أن يفقد خفة ظله وقدرته على الإمتاع حتى اللحظة الأخيرة من العرض.

وأوضح محمد حفظي، رئيس المهرجان، أن الدورة القادمة تعمل على توفير كل الظروف الملائمة ليكون عرض كتاب أخضر "جرين بوك"، ليلة الافتتاح في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، عرضاً يليق بالمهرجان الدولي.

وتعقد إدارة المهرجان مؤتمراً صحافياً الأسبوع القادم، للكشف عن باقي تفاصيل الدورة القادمة.

وتقام الدورة الـ 40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في فترة ما بين 20 إلى 29 نوفمبر القادم.