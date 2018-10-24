"الشارقة للفنون" تُنظّم عرضاً موسيقياً لـ "پرائد أوركسترا"

الشارقة 24:

تقدّم مؤسسة الشارقة للفنون أول عرض حي لمقطوعة موسيقية جديدة لـ "پرائد أوركسترا"، وذلك السبت الموافق 3 نوفمبر 2018، ويأتي هذا العمل بتكليف من المؤسسة.

تشتهر فرقة "پرائد أوركسترا!" التي أسسها كلٌّ من رائد ياسين وباد كونكا، بالعروض الحية المؤثرة، وغوصها عميقاً بالأبعاد الطربية للموسيقى الشعبية العربية، ويقدّم الثنائي من خلال هذه المقطوعة أحدث مساعيهما وأكثرها طموحاً في الشارقة، والتي سيتولى عزفها "پرائد أوركسترا!" المكونة من 14 عازفاً.

وسيقوم كل عازف من العازفين الـ 14 في "پرائد أوركسترا!" بالتأسيس على لحن جديد وتطويره وأخذه بعيداً، ولتكون الموسيقى الناتجة متنوعة، وارتجالية، وخالية من التصنيفات والارتباطات الجغرافية.

تتبع الأمسية جلسة حوارية تعقد الأحد الموافق 4 نوفمبر2018، يتحدث فيها رائد ياسين وسام شلبي من"پرائد أوركسترا!" عن مناهجيهما الابتكاريين في تأليف الموسيقى مع عناصر لحنية وارتجالية.