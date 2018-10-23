انطلاق المؤتمر الخليجي للتراث والتاريخ الشفهي في أبوظبي

الشارقة 24:

انطلقت يوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الخليجي السادس للتراث والتاريخ الشفهي، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، تحت عنوان "زايد والتراث.. أصالة قائد وهوية وطن"، ويستمر لمدة يومين في منارة السعديات، ويحتفي بمئوية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

واشتملت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، على العديد من جلسات العمل والأنشطة الثقافية والتراثية، التي قدمها مجموعة من الباحثين والمؤرخين والأكاديميين من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة عمان، إلى جانب الرواة والشعراء ومؤدي الفنون الشعبية التقليدية.

وتحدث سعادة محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، خلال مشاركته في جلسات اليوم الأول للمؤتمر، عما كرسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من نهج ورؤى مازالت ترصع جبين الوطن وجعلت الإمارات مضرباً بهياً للأمثال بين الشعوب، عبر رجل علمته الصحراء النظرة الصافية والثاقبة، لمواجهة المحن والشدائد.

وأكد سعادته، أن مسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، تبقى كالأشياء الثمينة التي تظل براقة بتفاصيلها النفيسة، وأضاف أنه على درب القائد المؤسس، سار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، فكان خير خلف لخير سلف، حيث تم إنشاء مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، التي تعد مثلاً حياً ينبع من إحساس بالمسؤولية من دولة الإمارات، تجاه من حولها وتجاه محيطها الإنساني.

وقدم الإعلامي الدكتور محمد سعيد القدسي ورقة استعرض فيها الذكريات مع القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال مجموعة من الصور الوثائقيّة.

وفي اليوم الثاني للمؤتمر، ستقدم عشرة أوراق عمل تتناول في إحداها الدكتورة ميشيل بامبلينغ مخرجة إبداعية الحديث عن مشروع مؤسسة سلامة بنت حمدان للمحافظة على التراث الذي رعاه وعزز مكانته المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بالإضافة إلى العديد من أوراق العمل التي ستتناول مختلف الجوانب في سيرته.

وفي سياق متصل، وضمن مبادراتها الاحتفائية بعام زايد، تنظم دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي الحفل الموسيقي "لزايد سلام"، الخميس والجمعة، في منارة السعديات، ويحييه عازف العود الإماراتي فيصل الساري، ومجموعة من الموسيقيين من الإمارات والمنطقة.

وأعرب سعادة سيف سعيد غباش وكيل دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، عن سعادته بتنظيم فعاليات المؤتمر، واستضافة الحفل الموسيقي المميز لزايد السلام.