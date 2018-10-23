فنانون يضيئون تحفة معمارية مهددة بالانهيار في لبنان

الشارقة 24 – أ ف ب:

على مقربة من شاطئ طرابلس في شمال لبنان، ترتفع تحفة معمارية يجهل كثير من اللبنانيين أنها من تصميم أوسكار نيماير أشهر معماريي العالم في القرن العشرين، وأنها مهدّدة بالانهيار، في حال لم تتّخذ إجراءات سريعة لترميمها.

ويسعى فنانون، من خلال معارض حديثة، لإلقاء الضوء على هذه المباني التي تشكّل "معرض رشيد كرامي الدولي"، فيما تدرس منظمة "يونسكو"، إدراجها على قائمة مواقع التراث العالمي.

ويتحدث المهندس اللبناني وسيم ناغي، وهو رئيس اتحاد المهندسين المعماريين في حوض المتوسط، عن أهميّته المعمارية، واصفاً المبنى بأنه نموذج مستقبليّ فريد في لبنان والمنطقة، بالحداثة واعتماد المنحنيات، يختصر تطوّر العمارة في مئة عام.

ويمتد المجمع، وهو من تصميم المهندس البرازيلي ذي الشهرة العالمية أوسكار نيماير في العام 1962، على مساحة مليون متر مربّع، ليكون بذلك "من أضخم أعماله خارج البرازيل" وفقاً لناغي.

أما المباني المقامة فيه فمساحتها 110 آلاف متر مربع، وقد صمم نيماير مدينة برازيليا عاصمة للبرازيل، وتوفي في عام 2012 عن 105 أعوام.

وتحمل هذه التحفة المعمارية، التي حولت خلال مرحلة من الحرب اللبنانية 1975-1990، إلى مقر للقوات السورية، آثار الإهمال التام مع ظهور تصدعات في الأبنية وانتشار أعشاب غازية.

ويرى منظّمو معرض "أطوار العمران"، أنه يوثّق لمرحلة ذهبية من تاريخ لبنان الحديث بما حملته من أحلام عمرانية وعلمية وثقافية، أودت بها الحرب الأهلية في 1975.