بعد 15 عاماً... ماجدة الرومي تتألق بمهرجان الموسيقى العربية

الشارقة 24 - رويترز:

تغني المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، على مسرح دار الأوبرا المصرية، بعد غياب طويل، في مهرجان الموسيقى الأقدم عربياً، والذي تأسس عام 1992، المخصص لإحياء التراث الموسيقي، ويهتم بتقديم المواهب الجديدة، في العزف والغناء، ويجذب أعذب الأصوات من داخل مصر وخارجها.

وذكرت جيهان مرسي، مدير المهرجان في مؤتمر صحفي، الإثنين، أن ماجدة الرومي ستحيي حفل ختام الموسيقى العربية، في 12 نوفمبر المقبل، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة نادر عباسي.

وقدمت الفنانة اللبنانية حفلات في مصر، خلال السنوات القليلة الماضية، كانت تقام إما لصالح مؤسسات خيرية أو حفلات خاصة.

وينطلق المهرجان في 1 نوفمبر المقبل، متضمناً 43 حفلاً لمطربين وعازفين من 8 دول، كما ستكرم 17 شخصية، ساهمت بإثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي، منهم المطرب السعودي عبد الرب إدريس، والمطرب المصري سمير الإسكندراني، والباحث الموسيقي العراقي حبيب ظاهر العباس، واسم الموسيقار اللبناني الراحل حليم الرومي، واسم الموسيقار المصري الراحل ميشيل المصري، واسم عازف الكمان المصري الراحل سعد محمد حسن.

وبالتوازي مع المهرجان، يقام مؤتمر الموسيقى العربية، يشارك فيه 42 باحثاً، من 16 دولة، كما يفتتح معرضاً لفنون الخط العربي، وآخر يضم أعمالاً فنية جماعية.