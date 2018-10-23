انطلاق المهرجان الوطني للتسامح 9 نوفمبر المقبل

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، أن تنظيم الوزارة للمهرجان الوطني للتسامح، خلال الفترة من 9 إلى 16 نوفمبر المقبل، تحت شعار "على نهج زايد"، يأتي تعبيراً عن الاعتزاز والفخر بمؤسس الدولة وباني نهضتها.

وأشار معاليه إلى أن المهرجان يهدف إلى التوعية برسالة وزارة التسامح، ويسلط الضوء على القيم والمبادئ التي تقوم عليها الدولة، بالإضافة إلى التوعية بما تحظى به الإمارات من مجتمع آمن ومتسامح يعمل فيه الجميع في سبيل تحقيق الخير للجميع دونما تفرقة وتمييز، فالإمارات نموذجٌ رائد للتعايش والسلام نعتز ونفتخر به أمام العالم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته وزارة التسامح، الثلاثاء، في مقرها الجديد الواقع في حديقة أم الإمارات بأبوظبي، للإعلان عن فعاليات وبرامج المهرجان الوطني للتسامح.

وأوضح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، خلال المؤتمر الصحافي، أن المهرجان الوطني للتسامح يحمل شعار "على نهج زايد"، تعبيراً عن عظيم الاعتزاز والافتخار بأن مؤسس الدولة المغفور له، الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، كان رجل التسامح والتعايش والسلام، وأنه ترك دولة ناجحة أصبحت رمزاً للتعايش والتسامح والخير والرخاء والاحترام المتبادل بين الجميع.

وأشار معاليه إلى أن صفات التسامح والتعايش تتجسد وبكل وضوح في أعمال وأقوال قادة الدولة.

وتقدم معاليه بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وقال معاليه: "إن القيادة الرشيدة للدولة بدءاً مع المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، هي العامل المهم فيما نراه من تسامح وتعايش ورخاء واستقرار، وتنظيم المهرجان الوطني للتسامح "على نهج زايد"، هو مناسبة طيبة نشكر فيها قادة الدولة الكرام لثقتهم في وزارة التسامح، ولحرصهم على تحقيق النجاح والفاعلية في عملها المهم في خدمة المجتمع والإنسان في هذا الوطن العزيز".

وقال معاليه: "إن معظم فعاليات المهرجان في الأيام الستة الأولى ستقام في حديقة أم الإمارات، واسمحوا لي هنا، أن أعبر باسمي وباسم جميع العاملين في الوزارة عن اعتزازنا الكبير بوجودنا هنا في هذه الحديقة الرائعة، التي تحمل اسم الوالدة الفاضلة "أم الإمارات"، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، هذه السيدة العظيمة التي اختارتها منظمة الأمم المتحدة رائدة للتغيير الإيجابي على مستوى العالم، ونحن في وزارة التسامح والمهرجان الوطني للتسامح نعتز غاية الاعتزاز بما تمثله أم الإمارات من قدوة حسنة وعطاء مخلص ومتزايد في كافة مجالات تنمية المجتمع ورفعة الإنسان ".

وأشار معاليه إلى أن المهرجان سيعمل على تعزيز الوعي الجماهيري بقيم التسامح من خلال فعاليات متنوعة ومستمرة طوال أيام المهرجان بكافة إمارات الدولة، تناسب كافة الفئات، بحيث تقدم الفعاليات ملامح من قيم التسامح ومسيرة الوالد المؤسس في مختلف مجالات العمل الإنساني محلياً وعالمياً، إضافةً إلى اهتمام وزارة التسامح بالشراكة مع كافة مؤسسات الدولة الاتحادية والمحلية والخاصة التي تشارك في الأهداف الاستراتيجية، تعزيزاً لقيم الهوية الوطنية والتسامح والاعتزاز بتراث الإمارات.

وأوضح معاليه، أن المهرجان يتألف من 6 عناصر منها أنشطة احتفالية للأطفال وتلاميذ المدارس والشباب والأسر وكبار المواطنين وكافة فئات المجتمع، حيث يتم تنظيم أنشطة ترفيهية وتعليمية للجميع تهدف إلى تنمية قيم التعارف والتراحم والحوار بينهم في مناخ طيب تسوده الألفة والمحبة، والعنصر الثاني مسرحيات وأنشطة فنية تم إعدادها على أعلى مستوى سيتم عرضها في أمسيات المهرجان، والثالث سلسلة من اللقاءات الفكرية حول الموضوعات المتصلة بالتسامح مثل العلاقات مع الجاليات ومنارات زايد للتسامح والبرنامج الوطني للبحوث في مجال التسامح والشباب والتعليم والتسامح والأسرة والتسامح والتعاون الدولي في مجال التسامح.

والعنصر الرابع، مبادرات للابتكار في مجالات التسامح، حيث يتم تنفيذ مبادرتين خلال المهرجان هما البدء في مشروع مهم لتدريب الكُتاب الشباب في الإمارات على إنتاج أعمال ورقية وإلكترونية في أدب الأطفال تحث على التسامح والسلوك الحميد، والمبادرة الثانية الإعلان عن برنامج "فرسان التسامح" وهو برنامج يتم تنفيذه في كافة ربوع الدولة، ويهدف إلى تهيئة كل من يرغب في ذلك كي يكون داعية نشطاً للتسامح في المجتمع على أن تستمر الوزارة في دعمهم ومساعدتهم بعد استكمال البرنامج لتنفيذ مبادرات عملية في المجتمع.

وسيتم تنفيذ البرنامج بشكل مبدئي أثناء المهرجان الوطني للتسامح، حيث يتم تخريج 3 دفعات من الدارسين فيه، وسيركز البرنامج بشكل خاص على التسامح في التراث العالمي، وفي التراث العربي والإسلامي، وعلى التسامح في أعمال وفكر مؤسس الدولة "طيب الله ثراه".

وأضاف معاليه، أن العنصر الخامس هو دور الوزارة في تنظيم القمة العالمية للتسامح في دبي، وإسهاماتها في فعاليات تلك القمة، وأخيراً العنصر السادس، الذي يتمثل في إسهامات الوزارات والحكومات المحلية وكافة المؤسسات العامة والخاصة في التأكيد على قيم التسامح والتعايش خلال فترة المهرجان، من خلال أنشطة ومبادرات تقوم بها كل جهة.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن الإعلام يعتبر شريكاً مهماً ودائماً للوزارة في كافة أنشطتها، باعتباره همزة الوصل بين الأنشطة والجمهور العريض مهما اختلفت لغاته واهتماماته، مشيداً معاليه بكافة الإعلاميين وخاصة الذي يكتبون لغير الناطقين بالعربية الذي يحرصون على وصول رسالة التسامح الإماراتية إلى المجتمع المحلي والعالم، مؤكداً أن الصحافة والإذاعة والتلفزيون مازالت تتمتع بتأثير جيد، إضافةً إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي استحوذت على قطاعات عريضة من فئات المجتمع وخاصة الشباب، داعياً إلى الاهتمام بها كأداة للوصول لأكبر قطاع من المجتمع وبأكثر من لغة لعالمية الرسالة.

وأعرب ممثلوا الجهات الدعامة والمشاركة في المهرجان الوطني للتسامح، عن سعادتهم بالمساهمة في هذا المهرجان الوطني، الذي يحمل العديد من المعالي السامية والقيم الأصيلة، مشيدين بجهود وزارة التسامح في تعزيز قيم التعايش وقبول الآخر لما لذلك من أثر إيجابي على الازدهار والنهضة والتقدم وسعادة الإنسان أياً كان لونه أو دينه أوعرقه أو لغته.

حضر المؤتمر الصحافي، سعادة عبد الله النعيمي المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتسامح بالإنابة، وقيادات مكتب وزير التسامح، وعدد كبير من الشركاء والداعمين لفعاليات المهرجان، إضافةً إلى ممثلي المؤسسات الإعلامية المحلية والعالمية.