"لغتي" تدرج أطفال "نون" وكبار المواطنين في مبادرة التعليم الذكي

الشارقة 24:

أبرمت مبادرة لغتي، إحدى مبادرات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المعنية بتعليم اللغة العربية بوسائل ذكية للأطفال، اتفاقية تعاون مع قافلة "نون"، إحدى مبادرات دائرة الخدمات الاجتماعية، لتعليم الأطفال الذين حرموا من حق التعليم.

ووقع اتفاقية التعاون بدرية عبد الله آل علي مدير مبادرة لغتي، وفايزة حسن خباب مدير مركز التطوع في دائرة الخدمات الاجتماعية، للعمل على إدراج أطفال قافلة "نون" وأطفال دار الرعاية الاجتماعية، وكبار المواطنين الراغبين في التعلم ضمن المستفيدين من مبادرة "لغتي".

وتنص الاتفاقية على توفير مبادرة لغتي 50 جهازاً لوحيًا ذكياً، وخزائن للشحن وأغطية للأجهزة، ومطبوعات، ومنشورات المبادرة، بالإضافة إلى تقديم 50 جهازاً لوحياً ذكياً، لكبار المواطنين الراغبين في التعلم، والتابعين لدائرة الخدمات الاجتماعية، كما تنص على التزام مركز التطوع بتقديم تقارير حول المعلمين والطلاب الذين استفادوا من برنامج مبادرة لغتي، ضمن خطة زمنية لقياس الأثر.

وأكدت بدرية آل علي مدير مبادرة "لغتي"، سعي المبادرة من خلال هذه الاتفاقية إلى توسيع قاعدة الشراكات مع الجهات المختصة بالأطفال وكبار المواطنين، بهدف تقديم ما يسهم في تعليمهم والارتقاء بمستوياتهم المعرفية، وبما ينسجم مع أهداف المبادرة، الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في طرق وأساليب تعلم اللغة العربية والحفاظ عليها، ضمن الاستراتيجية العامة المواكبة للمناخ الثقافي، والنهضة التعليمية التي تسود إمارة الشارقة، إلى جانب الاهتمام بتوفير بيئة صحيّة، واجتماعيّة ملائمة وراعية لمختلف أفراد المجتمع، لا سيما الأطفال.

وأضافت، أنه تسهم الأجهزة الذكية التي ستقدم ضمن اتفاقية التعاون، في تسهيل إيصال المعلومة للطلبة مباشرةً وبالأسلوب الذي يفضلونه، كما تعزز من أهمية توظيف الأجهزة التقنية الحديثة في آليات التعلم، إضافةً إلى دعم تجربة استخدامها في مسارها الصحيح وبيئتها الصحيّة لتؤدي دورها في تنمية مدارك الطلبة ومواهبهم الإبداعية.

وبدورها، أشادت فايزة حسن خباب مدير مركز التطوع بهذه الاتفاقية، مشيرةً إلى أثرها في وضع أطفال قافلة "نون"، وكبار المواطنين في قائمة المستفيدين من مبادرة "لغتي"، حيث أكدت أن "لغتي" تسهم في تعليم وتعزيز مدارك الأطفال، وفتح المجال للراغبين من الأمهات والآباء الكبار للانضمام إلى قائمة المتعلمين، بصورة تتوافق وأهداف دائرة الخدمات الرامية إلى تمكين الأفراد والأسر من مواجهة ظروفهم والمساهمة في خدمة وتنمية المجتمع.