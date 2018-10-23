طقوس وتقاليد مكسيكية بانطلاق تجريبي لـ "مهرجان يوم الموتى"

الشارقة 24- رويترز:

ارتدى مشاركون مكسيكيون أزياء تنكرية ودهنوا وجوههم باللون الأبيض ليشبهوا شخصية "لا كاترينا" الشهيرة، التي ابتكرها الرسام المكسيكي خوزيه جوادالوبي بوسادا، وأصبحت رمزاً لمهرجان يوم الموتى، استعداداً للانطلاق التجريبي، في العاصمة مكسيكو سيتي.

الموكب نُظم قبل أيام من مهرجان يوم الموتى، وهو تقليد يعود إلى حقبة ما قبل الغزو الإسباني، وتتذكر فيه العائلات أحباءها الراحلين، وتحتفل باستمرار الحياة.

واعتاد المكسيكيون في هذا اليوم الذي يحتفل به في 2 نوفمبر من كل عام، على تقديم قرابين للموتى، من الطعام والزهور والشموع والمتعلقات الشخصية، وكذلك جماجم مصنوعة من السكر، وهياكل عظمية من الورق المقوى.