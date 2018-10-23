"الشارقة الدولي للكتاب" يبحر بزواره في عوالم صناعة الصورة

الشارقة 24:

على مدار 11 يوماً، يكون جمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 37، على موعد مع مجموعة منوعة من الورش والفعاليات الفنية، التي تقدم لزوارها، صغاراً وكباراً، تقنيات بصرية تنقل لهم سحر الحركة، مع مجموعة من الرسومات النابضة بالحياة.

ويشكل المعرض، الذي يقام في 31 أكتوبر الجاري ويستمر حتى 10 نوفمبر المقبل، فرصة لاجتذاب طيف واسع من الجمهور من جميع الفئات العمرية، عبر مجموعة ورش للعمل، حيث تركز على فنون الحركة والأداء والصوت والنحت، وتتيح لهم فرصة اكتشاف الجوانب الفنية الكامنة فيهم.

ويقدم المعرض ورشة بعنوان "الطباعة ثلاثية الأبعاد"، يعيش خلالها المشاركون تجربة افتراضية في التصميم والإبداع بتقنية ثلاثية الأبعاد، ويبتكر الأطفال في ورشة "لغة الرسم" قصصهم الخاصة والفريدة، لتحفيز قدراتهم الفنية على التعبير عما يجول في خاطرهم.

ويتعلم زوار المعرض، تقنيات إيقاف الحركة باستخدام كاميرات الهواتف الذكية خلال ورشة "فنون متحركة"، كما يمارس الأطفال الرسم ثلاثي الأبعاد في ورشة خاصة، تسهل عليهم التعامل بكل ما يحيط بهم، حيث يعيشون لحظات ممتعة خلال رسم الشخصيات الكرتونية النابضة بالحياة في ورشة "الرسوم الحية".

ويبدع المشاركون في ورشة "رسوم رملية" بتنفيذ مجموعة من التصاميم والرسوم باستخدام الرمل الملوّن، للخروج بلوحات فنية بصريّة مبدعة، كما يتمكن الصغار في ورشة "طاقات خارقة" من اكتشاف الطاقات الداخلية الكامنة فيهم، وكيفية التعبير عما يجول بخاطرهم.

ويتعلم المشاركون في ورشة "رسوم ضوئية" مهارات استخدام كاميرا DSLR لتكوين لوحة ضوئية، ويستمتع الأطفال بعدد هائل من الأنشطة والألعاب الرقمية المرتبطة بالقصص المقروءة، ويدرك الأطفال في ورشة "ذكاء صناعي" أهمية هذا النوع من الذكاء في بناء مستقبل مزدهر واستكشاف الفضاء.