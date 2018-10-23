11 فرقة مسرحية بمهرجان الإمارات لمسرح الطفل

الشارقة 24:

تقدمت 11 فرقة مسرحية بطلب المشاركة في مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، الذي تنظمه جمعية المسرحيين، بدورته الـ 14، وينطلق في 20 ديسمبر 2018، برعاية ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وستبدأ لجنة اختيار عروض المهرجان مشاهدة العروض ابتداءً من 25 نوفمبر المقبل.

ستتابع اللجنة عروضاً مسرحية هي نتاج فرق مسرحية محلية، من مسرح زايد للمواهب والشباب، ومسرح رأس الخيمة الوطني، ومسرح الفجيرة، ومسرح دبا الفجيرة، ومسرح دبي الأهلي، ومسرح دبي الشعبي، ومسرح بني ياس، والمسرح الحديث بالشارقة، ومسرح دبا الحصن، ومسرح كلباء، ومسرح خورفكان للفنون.

كما ستحدد اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، في اجتماعها المقبل، شخصية المهرجان التي سيتم تكريمها خلال حفل الافتتاح، وكذلك اختيار لجنة تحكيم المهرجان، وكافة الأمور التنظيمية المتعلقة بالفعاليات الفكرية والمصاحبة.