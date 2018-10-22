"صيفنا مسرح" يختتم برنامجه التدريبي بتكريم المشاركين

الشارقة 24:

اختتمت مراكز أطفال الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، البرنامج التدريب المسرحي الصيفي "صيفنا مسرح"، الذي أقيم بالتعاون مع مسرح الشارقة الوطني، بحفل تكريمي، أقيم بمعهد الشارقة للفنون المسرحية بالشارقة، وذلك السبت الماضي.

كرم كل من الأستاذ أحمد الجسمي رئيس مجلس إدارة مسرح الشارقة الوطني، والأستاذة فاطمة راشد المهيري رئيس قسم العلاقات العامة والتسويق في أطفال الشارقة، المشاركين في البرنامج من جميع مراكز الأطفال المنتشرة على مستوى إمارة الشارقة، ومن ثم اصطحابهم في جولة تعريفية بمسرح الشارقة الوطني، للتعرف على خشبة المسرح وإدارتها والتقنيات الخاصة بالأعمال المسرحية، وعناصر العرض من أصوات وأضواء، والعمل خلف الكواليس، كما تعرفوا على غرف المكياج والأزياء المسرحية.

وأعرب الأستاذ أحمد الجسمي عن سعادته بهذا البرنامج، الذي يعد أحد ثمار اتفاقية تعاون بين مسرح الشارقة الوطني وأطفال الشارقة، الرامية إلى اكتشاف وتأهيل المواهب المسرحية من منتسبيها.

وأكد الجسمي، أن مسرح الشارقة الوطني لن يدخر جهداً في سبيل إنجاح هذا التعاون، الذي سيثمر عن خلق جيل مسرحي مثقف يساهم في ديمومة وتطور المسرح الإماراتي، كونه يعد شريكاً أساسياً في عملية البناء الشاملة، وجزءً أصيلاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يولي اهتماماً كبيراً بالشأن المسرحي على الصعيدين المحلي والعربي.

كما قدم الأستاذ أحمد الجسمي شكره وتقديره إلى مؤسسة ربع قرن التي تترأسها سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، على رعايتها لهذه الفئات، من خلال جميع الإدارات المنطوية تحت هذه المؤسسة الرائدة التي تعنى بالأسرة وتساهم في بناء مجتمع مترابط ومتماسك، كما قدم شكره أيضاً إلى أطفال الشارقة على اهتمامها بالمسرح، وإيمانها بدوره الفاعل والمؤثر في بناء شخصية الطفل وتطوير قدراته.

بدورها، صرحت الأستاذة عائشة علي الكعبي مدير أطفال الشارقة بالوكالة قائلة: "نسعى في أطفال الشارقة من خلال هذا البرنامج التدريبي المسرحي، إلى إتاحة الفرصة أمام الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 - 12 عاماً لاستكشاف الجوانب المختلفة في عالم المسرح وفنون الأداء المختلفة لديهم، واكتشاف المواهب المسرحية من الأطفال لتطوير قدراتهم الأدائية في مجالات التمثيل ومهارتهم المسرحية في بيئة مثالية ملهمة تحفزهم على الإبداع والخيال".

وأعربت الكعبي، عن سعادة أطفال الشارقة بالتعاون مع مسرح الشارقة الوطني، في تنظيم هذا البرنامج التدريبي، الذي تضمن العديد من الدورات التدريبية المتخصصة في المسرح، مؤكدة بأن البرنامج استهدف ما يقارب الـ 117 طفلاً وطفلة من منتسبي أطفال الشارقة، الذين لديهم شغف التمثيل، ويرغبون في تنمية مواهبهم وإبداعاتهم في جانب المسرح.