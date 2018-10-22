جمعة الماجد يستقبل سفير البوسنة والهرسك

الشارقة 24:

استقبل جمعة الماجد رئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، في مكتبه بدبي، الأحد، شريف مويكانوفيتش سفير جمهورية البوسنة والهرسك في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تهدف الزيارة إلى التعرف على المركز ودوره في نشر الثقافة والتراث والمحافظة على المخطوطات والكتب النادرة.

ورافق جمعة الماجد السفير في جولة داخل أقسام المركز، تضمنت الجولة زيارة المعمل الرقمي وقسم المكتبات الخاصة، واطلع السفير على نوادر الكتب وكيفية تحويلها إلى صور رقمية من أجل حفظها وتسهيل وصولها إلى الباحثين.

وفي نهاية اللقاء، أبدى الضيف إعجابه بما رأى، وشكر جمعة الماجد على دوره واهتمامه في المحافظة على التراث الإنساني.