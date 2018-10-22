"تراث الإمارات" يشارك في المؤتمر الخليجي للتاريخ الشفهي

الشارقة 24 – وام:

يشارك نادي تراث الإمارات، ممثلاً بمركز زايد للدراسات والبحوث، في "المؤتمر الخليجي السادس للتراث والتاريخ الشفهي" الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي في منارة السعديات يومي 23 و24 أكتوبر الجاري، تحت عنوان " زايد والتراث.. أصالة قائد وهوية وطن"، وذلك في إطار الاحتفاء بمئوية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه".

وتقدم فاطمة المنصوري مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث خلال الجلسة الصباحية لليوم الثاني من المؤتمر ورقة بعنوان "تراث المكان في فكر الشيخ زايد.. صحراء الختم نموذجاً".

ويناقش المؤتمر عدة أوراق عمل تتناول جهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، ورؤيته في حفظ التراث، بمشاركة واسعة من أكاديميين وباحثين وخبراء من الجامعات الخليجية والمؤسسات التعليمية والجهات المعنية بالتراث والتاريخ.