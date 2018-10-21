ألف كتاب إلى أرمينيا من "كلمات لتمكين الأطفال"

الشارقة 24:

مضاعفة للجهود التي تبذلها في سبيل الوصول بالكتاب إلى الأطفال اللاجئين العرب، وزّعت مؤسسة كلمات لتمكين الأطفال، التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً، 10 مكتبات تضمّ ألف كتاب على مكتبات جمهورية أرمينيا العامة، تشتمل على عناوين أدبية ومعرفية متنوعة بهدف إثراء المخزون الثقافي للصغار واليافعين، وتوسيع أفق خيالهم ومداركهم الإبداعية.

جاء ذلك في إطار مبادرة أطلقتها المؤسسة، تحت شعار "تبنى مكتبة" بهدف دعم ثقافة الأطفال العرب اللاجئين والنازحين وتزويدهم بالكتب العربية والمواد المعرفية المتنوعة، اسهاماً منها في تمكينهم من المحافظة على لغتهم، وموروثهم الثقافي خلال تواجدهم خارج بلدانهم الأصلية.

وأكدت آمنة المازمي، مدير مؤسسة كلمات لتمكين الأطفال: استمراراً لجهود المؤسسة في الوصول إلى أكبر شريحة من الأطفال العرب اللاجئين في مختلف أنحاء العالم قدّمنا اليوم دعماً إلى المكتبات العامة في جمهورية أرمينيا، لنؤكد على وقوفنا ومساندتنا للأطفال اللاجئين فيما يمرون به من ظروف صعبة لإيماننا أن الكتاب يمد جسراً من المعرفة ويسهم في إثراء معارف الأطفال الثقافية واللغوية ويربطهم بموروثاتهم وقيمهم العربية الأصيلة.

وتابعت مدير مؤسسة كلمات لتمكين الأطفال، أن الكتب التي تتضمنها المكتبات تشمل عناوين متنوعة تنمي قدرات الأطفال وتحفزهم على المطالعة، في إطار السعي إلى إحداث تغيير ثقافي وإنساني في حياة أولئك الأطفال الذين خرجوا من بلادهم جرّاء ما واجهوه من أوضاع صعبة، إذ يتجسد هدف المبادرة في فتح نافذة جديدة للأطفال على العالم تسمح لهم بالاطلاع على الثقافات الأخرى والاستفادة من المعارف والخبرات الإنسانية ليكونوا مؤهلين في المستقبل لإحداث تغيير ملموس يعود عليهم وعلى أوطانهم بالنفع والخير.