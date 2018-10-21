"بينالي الشارقة" يفتح باب المشاركة في دورته الـ 6

الشارقة 24:

بتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، أعلنت اللجنة المنظمة لبينالي الشارقة للأطفال، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في دورته السادسة، للأطفال الموهوبين والمبدعين من جميع أنحاء العالم من 6-18 عاماً.

وتنطلق الدورة السادسة من بينالي الشارقة للأطفال، الذي تنظمه "أطفال الشارقة" التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، تحت شعار "المستقبل بحدود خيالك"، وتقام بالتعاون مع شركة "المخترعون الصغار" البريطانية، لمنح الأطفال فرصة التعبير عن أنفسهم وتشجيعهم على تقديم إبداعات وأفكار من وحي خيالهم وتصورهم للمستقبل.

ويقدم البينالي في دورته الجديدة فرصة أمام الأطفال ليصبحوا مخترعي الغد إذ يفتح لهم المجال لرسم اختراعاتهم وتقديمها للمشاركة عبر الموقع الإلكتروني للبينالي: www.sharjah.littleinventors.org، قبل 30 نوفمبر القادم.

ويتولى فريق من المتخصصين مراجعة وتقييم الاختراعات، لاختيار أفضل الأفكار وتحويلها إلى اختراعات حقيقية تقدم في المعرض الفني لبينالي الشارقة للأطفال 2019.

ورش فنية في 3 محاور:

يقدم البينالي وشركة "المخترعون الصغار" مجموعة من الورش الفنيّة داخل دولة الإمارات وخارجها، لتعريف الأطفال برؤية ورسالة الدورة السادسة، ومساعدة الأطفال على الخروج بأفكار جديدة ومبتكرة، توسع آفاقهم بأساليب وأنشطة تفاعلية، ضمن 3 محاور هي: مساعدة الآخرين، والبيئة، والترفيه والابتكار.

وتحث الورش الأطفال على التفكير في العديد من العوامل المتغيرة، مثل التطور التكنولوجي، والنمو السكاني، وغيرها، بالإضافة إلى التركيز على أهمية مراجعة الأفكار، وتقييمها، وتحديد مكامن القوة فيها، وإمكانية تحويلها إلى اختراعات حقيقية، تساعد في إيجاد حلول لتحديات المستقبل.

ويمكن للأطفال والمسؤولين في المدارس ومؤسسات رعاية الطفل، اتباع مجموعة من الخطوات للاطلاع على شروط المشاركة وتقديم طلباتهم بأنفسهم، ابتداء من تحميل حزمة الموارد المتوفرة على الموقع الإلكتروني، والمقسمة وفقاً للمراحل العمرية: 6-12 عاماً، و13-18 عاماً، والاطلاع على أمثلة عن الأفكار والاختراعات التي تم تقديمها في السابق، ونماذج من الأنشطة التفاعلية التي تساعد الطفل على التفكير بطرق ووسائل مبتكرة.

وأكدت ريم بن كرم، رئيس الدورة السادسة لبينالي الشارقة للأطفال، أن بينالي الشارقة للأطفال تمكن من ترسيخ رؤية واضحة تسعى إلى تنشئة جيل من الأطفال واليافعين المبدعين والموهوبين، الذين يحملون ثقافة بلدانهم ويشاركونها مع أطفال العالم، لينشروا معاني الحب والسلام برسوماتهم الفنية.

وأضافت بن كرم، أن دورة هذا العام تتميز بأنها ستنقل إبداعات الأطفال إلى مستوى جديد فالتعاون مع شركة "المخترعون الصغار" سيتيح لأفكار وإبداعات الأطفال أن تتجسد على أرض الواقع مما يسهم في نقل تجربة بينالي الشارقة للأطفال إلى مقر الشركة في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى عدد من الدول الأخرى، ونشر رسالتنا لأكبر عدد من الأطفال الفنانين واستقطاب المزيد من المشاركات القيمة.

وأكدت بن كرم على التزام بينالي برسالته في تشجيع الأطفال على البحث في أعماق خيالهم، والتفكير الإبداعي، وتحليل القضايا بطرق أكثر عمقاً وتأثيراً، عبر تخيّل المستقبل القريب والبعيد، واستخدام الفن للخروج بحلول وأفكار واختراعات عمليّة كانت أو ترفيهية أو خياليّة.