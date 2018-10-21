5 أسباب للمشاركة في مهرجان "انعكاس" في القصباء

الشارقة 24:

تستعد القصباء، الوجهة السياحية والعائلية الترفيهية الأبرز في إمارة الشارقة، لاستضافة الحدث الفني الأول من نوعه في الإمارة "انعكاس"، خلال الفترة الممتدة من 20-31 ديسمبر المقبل، ليوفر منصة إبداعية للفنانين والنحاتين والمصورين والموسيقيين، ليعرضوا أعمالهم الفنية.

وتفتح القصباء باب المشاركة أمام الفنانين من مختلف المجالات، أبرزها التصوير والرسم والتلوين والنحت والأعمال الفنية على الورق وفنون الأداء المسرحية والفنون التركيبية والصوتية والمرئية والبصرية وغيرها، على أن يتقدموا بطلبات المشاركة عبر البريد الإلكتروني: [email protected] حتى 27 أكتوبر الجاري.

وتعتبر المشاركة في مهرجان "انعكاس" فرصة مميزة أمام الفنانين من مختلف المجالات، لينشروا إبداعاتهم ولوحاتهم الفنية، فضلاً عن المزايا على المستويات الفنية أو الثقافية أو المجتمعية التي سيحصلون عليها بمجرد مشاركتهم في المهرجان، الذي يحتضن فنانين من مختلف أنحاء الدولة، وسيشكل بينهم حلقة وصل تطلعهم على فنون وأعمال جديدة تفتح أمامهم آفاق ومجالات متنوعة في عالم الفنون.

1. الالتقاء مع فنانين من مختلف إمارات الدولة:

تلقى المهرجان عدداً كبيراً من طلبات المشاركة من فنانين من مختلف إمارات الدولة، وما زال باب المشاركة مفتوحاً لاستقطاب طلبات المزيد من الفنانين المبدعين العاملين بمختلف المجالات الفنية ليحظوا بفرصة لتبادل الخبرات مع نظرائهم.

2. بناء علاقات مع مختلف الجهات الثقافية والفنية في الدولة:

يقدم مهرجان "انعكاس" للفنانين فرصة للتعارف وبناء علاقات مع مؤسسات ودوائر فنية وثقافية في إمارة الشارقة، حيث يفتح المجال أمامهم للانضمام إلى أجندة الفعاليات السنوية التي تنظمها الإمارة مثل: مهرجان الشارقة القرائي للطفل ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل ومعرض الشارقة الدولي للكتاب وبينالي الشارقة ومهرجان الشارقة للمسرح، وغيرها الكثير من الفعاليات والمهرجانات التي تحتضنها الإمارة والدولة على مدار العام.

3. عرض الأعمال الفنية أمام أكثر من 200 جنسية متواجدة داخل الدولة:

يحظى الفنانون المشاركون في المهرجان بفرصة عرض أعمالهم الفنية أمام جمهور متنوع الثقافات واللغات والميول الفنية، إلى جانب الترويج لإبداعاتهم أمام أكثر من 200 جنسية تعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة.

4. اكتساب خبرات جديدة من خلال المشاركة بورش عمل وحلقات نقاشية:

يحظى الفنانون بفرصة المشاركة في مجموعة متميزة من ورش العمل وحلقات النقاش التي تتناول مختلف مجالات الفن والثقافة والموسيقى المعاصرة التي يقدمها المهرجان على مدى 12 يوماً، ويسعى من خلالها لتنمية مهارات الفنانين الاحترافية؛ بدءاً بالرسم والنحت، وصولاً إلى تقنيات الموسيقى الحديثة، إضافةً إلى تنظيم جلسات مع رواد الموسيقى والفن ومع ممثلين من مؤسسات ثقافية، بما يسهم في إكساب الحضور المزيد من الخبرات والمعلومات حول مختلف أنواع الفنون.

5. سهولة الوصول إلى القصباء من مختلف إمارات الدولة:

تقع القصباء في موقع استراتيجي بالقرب من طريق دبي الشارقة، وتتميز بسهولة الوصول إليها من مختلف مناطق الإمارة، إضافةً إلى أنها تعد من مراكز الترفيه العائلي للمواطنين والمقيمين في إمارة الشارقة، لما تشمله من مطاعم ومقاهي تتناسب مع مختلف الجنسيات والفئات العمرية.