انطلاق العمل الأوبرالي العالمي "ماء وصحراء" الخميس المقبل بأبوظبي

الشارقة 24 – وام:

برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ينطلق، الخميس المقبل، على مسرح جامعة نيويورك بأبوظبي، وعلى مدى يومين، العمل الأوبرالي العالمي "ماء وصحراء.. إرث زايد"، الذي يتناول قصة إعمار الصحراء وبناء المجتمعات المستقرة كما أرساها مؤسس الدولة المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

ويستعرض العمل لمحات من فكر المغفور له، الشيخ زايد وجهوده الدؤوبة لإحياء الصحراء وتحويلها إلى واحات خضراء تجذب الإنسان للارتباط بها وتنميتها، في إطار مشروعه الشامل لتأسيس الدولة التي أصبحت رمزاً للازدهار والرفاهية والتسامح على مستوى العالم.

ويعد العمل الأوبرالي العالمي "ماء وصحراء .. إرث زايد"، ثمرة تعاون مشترك بين وزارة التسامح ومدرسة كرانلي أبوظبي، جامعاً بين الموسيقى والغناء والدراما والحركة والتصميم والسينما، مع فريق يضم اثنين من مغنيي الأوبرا المحترفين، يرافقهما أكثر من 80 طالباً من مختلف الجنسيات، إضافةً إلى عدد من فناني الأوبرا العالميين، وهم المخرجة كارين جيلينغهام، وتأليف وإخراج موسيقي هاناه كونواي، وتصميم رقصات لنتاشا خمجاني، وتصميم ريانون نيومان-براون بيتر كانت، أما تأليف النص الغنائي "الليبريتو"، والفنان روبرت جيلدون /باريتون/، والفنانة نتالي منتخب /سوبرانو/، أما تصميم فيديو لماجالي شارييه.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن أوبرا "ماء وصحراء.. إرث زايد"، هو أحد المشاريع الإبداعية التي تظهر تفاعل شباب العالم المقيمين على أرض الإمارات مع احتفالات الدولة بعام زايد، على نحو يلفت الأنظار ويسترعي الانتباه، حيث اجتهدوا جميعاً بالتعاون مع فنانين عالميين محترفين لتصميم عمل أوبرالي عالمي يتناول فكر وإنسانية الوالد المؤسس الشيخ زايد "طيب الله ثراه"، ويتم فيه توظيف قوة الأوبرا الحديثة في تحفيز أفراد المجتمع ليتواصلوا ويعملوا سوياً ومعاً.

وأضاف معاليه أن هذا العمل الأوبرالي الذي يعرض على مدى يومين، هو نتيجة مباشرة لأفكار وجهود ومواهب وإبداعات 80 طالباً وطالبة من جميع الجنسيات العربية والأوربية والآسيوية والأفريقية، جمعهم حب زايد، واحترام تجربته الملهمة، وحب دولة الإمارات العربية المتحدة، ليعبروا من خلال "ماء وصحراء" عن اعتزازهم وفخرهم بفكر المغفور له، الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، كما يظهر العمل كذلك إبداعات رائعة لفريق عالمي متخصص في مجال الأوبرا، مؤكداً أن العمل يتناول آثار القيادة العظيمة للوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، في تشكيل مسيرة الدولة، ويركز على ما تتسم به هذه المسيرة من مسؤولية اجتماعية واستدامة، إضافةً إلى إعلائه للقيم الإنسانية الأصيلة وتعزيزه للتسامح والتعايش السلمي بين كافة شعوب الأرض.

وعبر معاليه عن الأمل بأن تكون أوبرا "ماء وصحراء.. إرث زايد"، رسالة مهمة للتسامح يطلقها شباب ملتزمون حريصون على أن تظل الإمارات دائماً في الطليعة بين دول العالم أجمع، مشيداً بجهود مدرسة "كارنلي أبوظبي" وإداراتها وطلابها لإنجاز الأوبرا.

وأوضح معاليه أن ما يميز هذا العمل الأوبرالي انه لا يتوقف عن مستوى الإبداع الفني، وإنما يتخطى ذلك إلى ما يحمله من مشاعر إنسانية راقية التي تجمع أكثر من 100 مبدع من مختلف دول العالم في حب الإمارات، وتسليط الضوء على قيمها وتراثها وتاريخيها وأهم رموزها على الإطلاق..

متمنياً أن تصل رسالة العمل إلى الجمهور العربي والأجنبي بأن أبرز ما ركز عليه الوالد المؤسس هو الرسالة الإنسانية التي تجمع ولا تفرق، وتدعم الجميع بما يقدم التسامح والتعايش في أسمى صوره ليس فقط لسكان الصحراء بل لكل شعوب العالم.