معرض "نقطة لقاء" للكتاب ينطلق نوفمبر المقبل

الشارقة 24:

تنظم مؤسسة الشارقة للفنون الدورة الافتتاحية من معرض "نقطة لقاء" للكتاب في 8 نوفمبر 2018، وهو منصة مخصصة للكتب الفنية تسعى إلى تقديم ونشر وبيع وتوزيع مطبوعات الناشرين في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم.

ويتضمن برنامج فعاليات الافتتاح الذي يستمر على مدار 3 أيام سلسلة من الحوارات، والعروض، والأفلام القصيرة، بالإضافة إلى حملات إطلاق الكتب، والحوارات المتمركزة حول النشر المستقل والمتخصصين به، والتي ستقام في بيت الشامسي بمنطقة الفنون.

يسعى هذا الحدث إلى تقديم ونشر وبيع وتوزيع مجموعة متنوعة من المطبوعات التخصصية لجمهور الفن في إمارة الشارقة، ودولة الإمارات، وأيضاً منطقة الشرق الأوسط التي تعاني ندرة في هذه النوعية، ساعياً إلى سدّ تلك الفجوة، وتلبية احتياجات الجمهور في هذا المجال.

ويقدّم معرض "نقطة لقاء" للكتاب منظوراً واسعاً للمطبوعات الفنية، مع التركيز على ممارسات النشر المستقلة والبديلة، واستقطاب دور النشر، وعليه فإن دعوة المشاركين تنضوي تحت مفهوم موسّع لمعاني ودلالات القراءة أو الكتابة أو التحرير أو النشر المندرجة جميعاً تحت أطياف الفن المتعددة.

يضم المعرض مشاريع فنية مترابطة واستوديوهات مفتوحة، وسلسلة من الورش التعليمية المجتمعية تدور حول أطروحات المعرض، إضافةً إلى ندوة تشاركية بالتعاون مع أرشيف الفن الآسيوي "هونغ كونغ" حول تاريخ النشر في آسيا، وتأتي هذه الشراكة مع مؤسسة الشارقة للفنون لتمثل أول تعاون رسمي مع هذا الأرشيف في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وينقسم المعرض إلى عدة أقسام، تشمل القسم المقيّم بعنوان "تحرير الكتب" "إيديت" الذي يضم مجموعة من المؤسسات هي: شيمورانغا، تيريموتو، معرض كتب الفن الإفريقي، كوج، وصل، ومؤسسة الشارقة للفنون، بينما يضم القسم المقيّم من قبل مؤسسة الشارقة للفنون مطبوعات صدرت عن: أشكال ألوان، رانكينغ ليف، سيميوتيكست، مطبوعات هاف ليتير، بوك ووركس، اومك، كيف ت، ساوث آسيا، آرت، 98 إيديشونز، فيستوج، منطق أوف ذا مانتيس، راستد راديشز، بيجز، مجلة مايجرانت، جبل عمّان ناشرون، مارغ، مطبوعات 3030، بانانافيش، لوكال، لارس مولر، مجلة الآداب، بنات، إيمان الغفلي، سارة الفرحان، زينب المشعت، خالد مزينة، مجلة وردة، أمينة مينيا، توليب هزبر، حصة العجماني، أيمن زيداني، شفا الحمادي، ناصر نصر الله، وأريج كعود وآخرون.

أما الجزء الخاص بالمطبوعات المستقلة فيشارك فيه: كولت إيديشونز، مطبوعات بلافت، كف للكتاب، تريبل كانوبي، دار الساقي، تارا للكتاب، معرض بون آرت للكتاب. كما تشارك في المعرض عدة مؤسسات فنية وغاليريهات من دولة الإمارات العربية المتحدة ومن ضمنهم: إدارة متاحف الشارقة، جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، تشكيل، مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، مركز مرايا للفنون، فن جميل، السركال آفينيو، غاليري إيزابيل فان دن إيندي، غاليري الخط الثالث، غاليري جري نويز، غاليري لوري شابيبي، ومعرض 421.

يتخذ المعرض من بيت عبيد الشامسي التراثي مقراً له، والذي جرى بنائه عام 1845 كبيت سكني، وجرى تجديده في أواخر تسعينيات القرن الماضي حيث تحولت غرفه إلى استوديوهات للفنانين، واستخدم الفناء لإقامة عدة معارض فنية، وقد تم استخدام الموقع عدة مرات سابقاً كمكان للعرض في دورات عدة من بينالي الشارقة.