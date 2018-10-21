نادي سيدات كلباء يشجع كبار السن على التزود بالعلم

الشارقة 24:

نظم نادي سيدات كلباء، أحد فروع نادي سيدات الشارقة، مبادرة "بالعلم نرتقي"، بهدف تشجيع السيدات غير المتعلمات من كبار السن على تعلم القراءة والكتابة، وتعزيز قدراتهن ومهاراتهن في شتى مجالات الحياة.

وشهدت المبادرة التي جاءت بالتعاون مع مركز الفنون بكلباء، مشاركة 20 سيدة، حيث تعلمن من خلال سلسلة من المحاضرات والورش التدريبية التي أقيمت على مدار شهر كامل، أساسيات اللغة العربية كتابةً ونطقاً، كما وقفن على مجموعة من الأحكام الفقهية، واطلعن على فضل طلب العلم والتفقه في الدين.

وأكدت موزة الوشاحي، مديرة نادي سيدات كلباء، أن مبادرة "بالعلم نرتقي"، تأتي انطلاقاً من حق كل إنسان في التعلم، والتزاماً بنهج الإمارات في تعليم الكبار وتوفير أدوات المعرفة بأشكالها كافة بما يضمن تحقيق التنمية الاجتماعية بمشاركة جميع فئات المجتمع.

وشهدت المبادرة تفاعلاً كبيراً من السيدات المشاركات، اللواتي أكدن على الفائدة الكبيرة التي قدمتها لهن الفعالية، كونها فتحت لهن مجالاً واسعاً لتعلم القراءة والكتابة، وأيضاً بثت فيهن الثقة والحماس للتزود بالكثير من العلوم والمعارف، التي تلعب دوراً كبيراً في رفع قدرات الفرد، إلى جانب توسيع مداركه لإيجاد حلول للتحديات التي قد تواجهه في الحياة.