الأسبوع الثقافي الإماراتي اليوناني ينطلق الإثنين في "أثينا"

الشارقة 24 – وام:

تنظم سفارة الدولة لدى الجمهورية اليونانية، غداً الإثنين، الأسبوع الثقافي الإماراتي اليوناني، الذي يقام للمرة الأولى في العاصمة أثينا، ويستمر حتى 26 أكتوبر الجاري.

ويقام الأسبوع الثقافي الإماراتي اليوناني بالتنسيق مع وزارة السياسة الرقمية والاتصالات والإعلام في الجمهورية اليونانية، وجامعة أثينا الوطنية - كابوذيسترياس، وجامعة زايد، بمشاركة كل من فرقة المزيود الحربية، والفنانة ميسون آل صالح، والفنان اليوناني خريستوس اندوناروبولوس، وإيمج نيشن أبوظبي.

ويأتي تنظيم هذا الحدث، في إطار الدور الهام الذي تلعبه الدبلوماسية الثقافية لدولة الإمارات في توطيد العلاقات مع الدول الصديقة، ولإبراز العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز الصداقة والتقارب بين الشعبين الإماراتي واليوناني.

وتتضمن فعاليات الأسبوع عرض أول فيلم إماراتي في الجمهورية اليونانية بإحدى دور السنيما في العاصمة "أثينا"، وهو فيلم "شباب شياب"، بالتعاون مع "إيمج نيشن أبوظبي" و"تنوير"، إلى جانب افتتاح أول معرض مشترك بين الفنانة الإماراتية الشابة ميسون آل صالح والفنان اليوناني خريستوس اندوناروبولوس، وافتتاح معرض الحياة الاجتماعية بين الإمارات واليونان بمشاركة جامعة زايد، بالإضافة إلى إقامة عدد من المحاضرات المتعلقة بصناعة الأفلام والفن الإماراتي، وتاريخ الحضارة والثقافة الإماراتية، وعرض لبعض الأفلام قصيرة، وإقامة معرض صور عن الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، بالإضافة إلى عروض للرقص الشعبي الإماراتي في أماكن رئيسية بالعاصمة اليونانية.

ومن المتوقع أن يحظى الأسبوع الثقافي بتفاعل كبير من الجمهور اليوناني، حيث تشكل الفعاليات المصاحبة فرصة لتسليط الضوء على ملامح مهمة من مشهد الثقافة الإماراتية من خلال فعاليات تراثية وفنية وثقافية متنوعة.

وأعرب سعادة محمد مير عبد الله يوسف الرئيسي سفير الدولة لدى اليونان، عن سعادته بتنظيم هذا الحدث الذي يقام للمرة الأولى في العاصمة "أثينا"، لافتاً إلى أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات في تعزيز التفاعل الثقافي والفني بين البلدين الصديقين، وفتح مجالات جديدة للتعاون الإبداعي، وترسيخ التكامل الثقافي بفعل الاحتكاك المتبادل بين الأدباء والفنانين والمبدعين من البلدين.

كما أعرب عن أمله بأن يؤسس الأسبوع الثقافي الإماراتي اليوناني في أثينا لمسارات جديدة من التعاون في القطاع الثقافي والإبداعي، وعن تطلعاته إلى البناء على هذه المشاركة بما يعزز الحوار الثقافي الإماراتي اليوناني، ويرسخ الروابط الثقافية الممتدة بين البلدين الصديقين، مشدداً على أهمية الأسبوع في تسليط الضوء على الثقافة الغنية لدولة الإمارات.